« L’anecdote Papin/Eyraud ? Ça raconte tellement l’OM Champions Project… »

Hier soir nous vous proposions sur notre chaîne Twitch un SAV live avec nos journalistes Rayane BenMokrane et Mourad Aerts. À cette occasion, nous sommes notamment revenus sur les promesses non tenues de JHE à l’égard de JPP …

« Généralement dans le foot français, on ne respecte pas suffisamment JPP »

« C’est un peu triste, c’est Jean-Pierre Papin quand même. Une légende ultime de l’OM, le seul joueur français à avoir gagné le ballon d’Or en évoluant dans un club français… Généralement dans le foot français, je trouve qu’on ne respecte pas suffisamment JPP. Comme lorsque à Lens, alors qu’il est entraîneur, on lui met dans les pattes Daniel Leclercq (légende de Lens). Quand Marco Van Basten devient entraîneur, on ne lui met pas un mec dans les pattes. Même si en tant que consultant, c’est pas forcément celui que je préfère… Pour en revenir à cette anecdote avec Jacques-Henri Eyraud, ça dit quelque chose de ce qu’est l’OM Champions Project. On se souvient tous à l’arrivée des nouveaux dirigeants de toutes ces grandes phrases, ces grandes déclarations… C’est un peu la même chose. Tu fais une grande déclaration à JPP « on va s’entourer des anciens »… Et puis au final tu ne fais rien. Cette anecdote est très représentative de ce que fut l’OM Champions Project à ses débuts : de grandes annonces pour finalement faire quelque chose de complètement différent. Mais ça a au moins servi à mettre de bonne humeur les supporters et ces légendes. »

Mourad Aerts – Source : Football Club de Marseille