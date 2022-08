L’annonce Longoria, nouvelle cible en défense centrale, et Dieng sur le départ… Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce dimanche : Bamba Dieng finalement ouvert à départ, Longoria s’exprime sur le mercato, et Acerbi pisté…

Mercato OM : La grosse annonce de Pablo Longoria !

L’Olympique de Marseille veut encore recruter lors de ce mercato estival ! Pablo Longoria l’a annonce ce samedi au micro de Canal +.

Ce samedi, avant la rencontre face au FC Nantes, Pablo Longoria s’est exprimé au micro de Canal +. Le président de l’Olympique de Marseille a expliqué qu’il souhaitait encore renforcer l’effectif d’Igor Tudor.

On doit encore améliorer l’effectif — Longoria

Les dernières informations dans les médias concernaient l’arrivée d’un défenseur central. Le nom d’Eric Bailly a récemment été cité. En attaque, Barak ou encore Cristiano Ronaldo sont les dernières rumeurs mais RMC affirme que le Portugais n’est pas une piste de l’OM cette saison.

A LIRE AUSSI : Mercato : L’OM n’a pas l’intention de recruter Cristiano Ronaldo?

« On veut aller dans une direction très claire. Chacun joue son rôle et le coach développe son idée de jeu. On doit tous aller dans le même sens. On doit avoir une identité de jeu, et avec Igor (Tudor), on a plus de verticalité et un jeu un peu plus physique. Concernant la fin du mercato, on doit encore améliorer l’effectif. D’ici le 31 août, on va encore faire des choses. On cherche un défenseur central pour renforcer notre défense. Enfin, concernant Dimitri (Payet), on connait tous son niveau. Son talent ne se discute pas et on aura besoin de lui » Pablo Longoria – Source : Canal +

OM Mercato: Dieng ouvre la porte à un départ ?

Encore une fois en tribune ce samedi face au FC Nantes, Bamba Dieng ne semble pas entrer dans les plans d’Igor Tudor cette saison. Alors qu’il semblait avoir envie de rester, il pourrait finalement faire ses valises…

Alors que Tudor le considère comme son 5e voire 6e choix, Bamba Dieng est proposé un peu partout en Europe. Pour autant le joueur ne veut pas partir. Selon l’Equipe, l’OM n’a pas reçu d’offres concrètes ni de Lorient, ni de Nice, ni d’Angleterre. Pablo Longoria ne veut pas entendre parler d’un prêt, solution privilégiée par le FCL par exemple. Malgré cela Bamba Dieng veut s’imposer à l’OM et « se montre ouvert à une prolongation » même si « il n’a eu aucun retour, pour l’instant. »

Pourtant selon Papa Gueye, journaliste sénégalais pour Tággat, le clan du joueur aurait finalement envisagé un départ. Cela pourrait se décanter dans les 10 prochains jours…

Pour le clan Bamba Dieng, un départ est finalement envisagé. Le temps file à 10 jours de la fin du mercato . Une solution pourrait être trouvée cette semaine.#TaggatMercato — Papa Mahmoud Gueye⭐️🇸🇳 (@billmahmuud) August 21, 2022

OM Mercato: Nouvelle piste en défense centrale ?

L’Olympique de Marseille devrait encore recruter au poste de défenseur central, comme il l’a annoncé ce samedi Pablo Longoria. Alors qu’Eric Bailly se rapproche du club marseillais, un autre joueur de Serie A intéresse les dirigeants olympiens…

Alors qu’un accord aurait été trouvé avec Man U concernant Eric Bailly, les dirigeants de l’OM discuteraient du contrat avec l’entourage du joueur. Mais, en cas d’échec dans ce dossier, l’Olympique de Marseille se serait renseigné sur Francesco Acerbi (34 ans) d’après L’Equipe. L’international italien ne serait pas contre un départ de la Lazio, et son écurie ne devrait pas le retenir en cas d’offre intéressante…

Ce samedi, avant la rencontre face au FC Nantes, Pablo Longoria s’est exprimé au micro de Canal +. Le président de l’Olympique de Marseille a expliqué qu’il souhaitait encore renforcer l’effectif d’Igor Tudor.