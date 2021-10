L’appel du pied de Bouanga, premier but pour cette recrue, et ça se complique pour Gerson… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM de ce lundi! Bouanga pas insensible, Ruiz ouvre son compteur, et rien ne va plus pour Gerson…

Déjà annoncé du côté de l’Olympique de Marseille cet été, Denis Bouanga connait un début de saison difficile avec Saint-Etienne. Il est revenu sur son avenir qui pourrait être lié à celui du club marseillais…

Joueur phare de l’ASSE, Denis Bouanga a été annoncé sur le départ cet été, et dans le viseur de l‘Olympique de Marseille. Il est finalement resté du côté du Forez, où il connaît un début de championnat très difficile collectivement et individuellement.

Dans une interview accordée à Le Foot, il est revenu sur son avenir et a loué le profil de Mattéo Guendouzi. Pour rappel, les deux hommes se sont connus au FC Lorient, club qu’affronte les Marseillais ce dimanche.

» Pourquoi pas jouer un jour avec lui, à l’OM ou ailleurs, parce qu’on se connait bien, il connait mes déplacements et je sais que sa qualité de passe et sa vision du jeu me permettraient de me régaler » Denis Bouanga— Source: Le Foot (11/10/21)

Mattéo Guendouzi savoure depuis qu’il est un joueur de l’OM :

« Avant de venir à l’OM, j’avais plusieurs choix. Les discours du président Longoria et du coach Sampaoli m’ont convaincu. J’ai immédiatement dit : « Je veux l’OM ». Déjà, l’OM est le plus grand club français, le club a remporté une Ligue des Champions, il y a une grande histoire. Il y a la plus grosse ferveur du pays, voire du continent. Toutes ces choses ont conforté mon choix. J’aime jouer dans un stade rempli quand je suis à la maison, j’aime sentir le vrai amour des supporters pour le club. C’est ce que j’ai trouvé ici. Je n’ai jamais pris autant de plaisir depuis le début de ma carrière » Mattéo Guendouzi— Source: Onze Mondial (07/10/21)

Actuellement avec la sélection brésilienne, Gerson n’a pas été titularisé par Tite ce dimanche soir face à la Colombie (0-0). Le Marseillais n’est même pas entré en jeu…

En difficulté avec l’Olympique de Marseille, Gerson a tout de même été rappelé par Tite avec la sélection brésilienne. Ce dimanche la Seleçao a joué face à la Colombie pour les Eliminatoires de la Coupe du Monde 2022. La recrue phare du mercato estival marseillais n’a pas débuté la rencontre et n’a pas disputé la moindre minute. Alors qu’il avait commencé titulaire face au Venezuela lors du succès brésilien 3-1, sa performance n’a pas été à la hauteur…

Dans des propos recueillis par UOL, le sélectionneur brésilien s’est exprimé sur le poste de Gerson. Il ne le considère pas vraiment comme un milieu défensif. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il a été titularisé lors de la rencontre face au Venezuela qui a eu lieu ce vendredi. Victoire 3-1 des Brésiliens grâce à Gabigol, Marquinhos ainsi qu’Antony dans les arrêts de jeu.

« Je ne considère pas Gerson comme un milieu de terrain défensif. Je considère Gerson comme un joueur de liaison. Il a d’abord joué en dix, il a joué en attaque avec son club. Il avait une position plus avancée, dans les lignes offensives. Gerson a davantage joué comme un joueur de liaison que comme premier ou deuxième milieu de terrain. C’est pourquoi nous l’avons choisi lui et pas Fred » Tite – Source : UOL

Le jeune attaquant du Real Madrid Pedro Ruiz Delgado a rejoint l’Olympique de Marseille lors du mercato estival. Il a ensuite été prêté au Nec Nijmegen avec lequel il vient d’inscrire son premier but après des semaines d’absence liés à une blessure….

L’Olympique de Marseille a recruté le jeune attaquant de 21 ans Pedro Ruiz Delgado en toute fin de mercato, à la surprise générale. Pablo Longoria a eu l’occasion de le signer gratuitement en provenance du Real Madrid, et lui a fait paraphé un contrat d’une durée de trois ans. Il est actuellement prêté au Nec Nijmegen afin qu’il s’aguerrisse et prenne de l’expérience avant d’être opérationnel pour la Ligue 1.

Souvent comparé à Zlatan par rapport à sa taille (1M98) et son profil, il vient de marquer son premier but en match amical lors de la victoire du club hollandais face aux Allemands du VFL Bochum (4-5).

Il pourrait par la suite devenir la doublure d’Arek Milik si ce dernier joue encore à l’OM d’ici les prochaines années. De retour, il se veut confiant pour la suite et a adressé un message pour les supporters :

« C’est bien d’être de retour sur le terrain, mais ce n’était pas suffisant pour gagner… Nous devons revenir pour nous battre davantage, nous devons revenir pour croire davantage en nous-mêmes et continuer à travailler pour que nos fans soient à nouveau heureux. A partir d’aujourd’hui, je ne ferai que ça pour recommencer à marquer et à gagner. Allez OM ! » Milik— Source: twitter (05/10/21)

It’s nice to be back on the pitch, but it wasn’t enough to win … We have to go back to fight more, we have to go back to believe more in ourselves and keep working to make our fans happy again. From today I will do only this to get back to scoring and winning. Allez OM pic.twitter.com/GQr0D2kehQ

— Arkadiusz Milik (@arekmilik9) October 5, 2021