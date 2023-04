L’appel du pied du président du FC Martigues à la direction de l’OM

Dans Débat Foot Marseille, Alain Nersessian, président du FC Martigues explique les relations conflictuelles qu’entretient son club avec l’Olympique de Marseille.

Actuellement leader de National 1, le FC Martigues pourrait bien retrouver la Ligue 2 la saison prochaine. Si le club martégal a déjà évolué dans l’élite, les relations avec l’Olympique de Marseille ont toujours été tendues.

À LIRE AUSSI : OM : Tudor annonce 2 joueurs importants incertains face à Lyon

Mercato OM : La priorité de Longoria pour muscler l’entrejeu de son équipe cet été ! – https://t.co/H4s6H2Xj4s pic.twitter.com/YPtOeFSv4u — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 21, 2023

Il n’y avait pas de joueurs prêtés par l’OM à Martigues

Le président du FC Martigues Alain Nersessian est revenu dans Débat Foot Marseille sur cette querelle entre les deux clubs qui ne date pas d’hier : « L’antagonisme entre le FC Martigues et l’Olympique de Marseille dure depuis longtemps. Je me souviens quand Martigues était en première division en 1993, les joueurs qui étaient prêtés à Martigues venaient de Saint-Étienne et de Monaco. Il n’y avait pas de joueurs prêtés par l’Olympique de Marseille. Il n’y avait pas de relation entre les deux clubs. Il faut que les choses changent. Il faudrait trouver des partenariats dans la région. Ce serait bénéfique pour tout le monde. »