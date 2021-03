Après la défaite 2-0 de l’OM face Lille, Nasser Larguet s’est exprimé au micro de Canal+. Le coach intérimaire a fait un petit bilan et a tenu à s’excuser devant ses joueurs…

Nasser Larguet s’est exprimé au micro de Canal+, il estime que ses joueurs doivent garder la tête haute…

Ils doivent garder la tête haute car la roue va tourne — Larguet

« La première chose que je viens de dire aux joueurs, c’est de m’excuser si je n’ai pas réussi à apporter une victoire ou un point sur ce match, qu’ils ont fait beaucoup d’efforts, que j’étais fier d’avoir passé ce petit moment avec eux et qu’ils gardent la tête haute. Car ils ont redressé la barre, il y avait 4 défaites consécutives quand on a repris l’équipe. Et avant ce revers, on restait sur 4 matchs sans défaite. Ils doivent garder la tête haute car la roue va tourner, il y a de la qualité ». Nasser Larguet – source : Canal + (04/03/2021)