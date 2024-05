L’Atalanta se méfie de l’OM !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Accrochée puis dominée jeudi dernier au Vélodrome face à l’Olympique de Marseille (1-1), l’Atalanta Bergame se méfie grandement de son adversaire avant la demi-finale retour ce soir en Italie.

Dans un Vélodrome en ébullition, l’OM a été accroché par l’Atalanta Bergame jeudi dernier (1-1) à l’occasion de la demi-finale aller de Ligue Europa. Au dessus de son adversaire sur l’ensemble de la rencontre, le club olympien peut encore espérer rallier pour la sixième fois de son histoire une finale européenne. Les hommes de Gian Piero Gasperini se méfient tout particulièrement de leur adversaire.

« Nous connaissons tous la qualité d’Aubameyang, mais il ne s’agit pas seulement de lui »

Interrogé en conférence de presse ce mercredi, Sead Kolasinac a énuméré les principales armes de son ancien club: « Nous connaissons tous la qualité d’Aubameyang. Il le montre depuis de nombreuses années et dans différents championnats. Il est toujours dangereux. C’est un bon joueur. Mais notamment lors du match aller, nous avons très bien su le contenir. Il ne s’agit pas seulement d’Aubam’, il faut faire attention à toute l’équipe. Ils sont tous très dangereux, surtout devant. C’est une demi-finale, il reste 90 minutes ou 120 ou peut-être la séance de tirs au but. Il ne reste qu’un seul match et ensuite, c’est la finale. À ce stade de la compétition, l’objectif est forcément d’aller en finale. »

« Le plus important sera le collectif »

Pour Gasperini, « le facteur le plus important sera le collectif ». « Nous sommes un peu limités par rapport aux blessures. On ne pense pas à la fatigue. Je pense que nous sommes préparés, a affirmé le coach italien. Quand on arrive à ce moment de la saison, il est difficile d’identifier s’il est mieux de jouer tout le temps, ou de se reposer. On devra penser à leurs points forts et leurs points faibles, à ce qui s’est passé la semaine passée. Mais ce que je ressens dans la ville est extraordinaire. C’est un moment historique pour Bergame», a-t-il ajouté.

