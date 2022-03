L’avenir de Kamara, une ancienne cible explique son choix, et le beau geste du club… Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi : Kamara pisté par Newcastle, Adli explique son choix, et l’aide pour l’Ukraine..

Mercato OM : Un club anglais prêt à offrir du temps de jeu et un salaire XXL à Kamara ?

Si Pablo Longoria semble petit à petit se faire à l’idée d’un départ de Kamara en fin de saison, le président de l’OM ne veut pas abandonner l’idée de lui faire signer une prolongation de contrat. Le joueur aura de grosses offres…

Car si Boubacar Kamara ne prolonge pas son contrat qui se termine en juin, ce qui semble être le cas le plus probable, plusieurs clubs sont sur le coup. Dortmund serait un candidat tout comme Leeds, Newcastle. Aston Villa et Manchester United. Le milieu de terrain marseillais est annoncé comme un possible remplaçant de Paul Pogba, mais selon le Daily Express, Newcastle devrait lui offrir un contrat gigantesque, ainsi qu’une garantie de plus de temps de jeu. Le joueur de 22 ans va avoir le choix…

On continue à avoir des conversations, on a proposé différentes possibilités — Longoria

« Kamara ? C’est ma responsabilité. Je suis au club depuis août 2020, j’assume mes responsabilités, spécialement avec la situation de Kamara. Jusqu’au bout, la dernière parole n’est pas dite. On continue à avoir des conversations, on a proposé différentes possibilités ». Pablo Longoria – source : RMC (01/03/2022)

OM Mercato: Ce joueur joueur pisté par Longoria revient sur son transfert

Courtisé par l’Olympique de Marseille, Amine Adli s’est finalement engagé du côté du Bayer Leverkusen pour les cinq prochaines saisons. Le milieu offensif est revenu sur son choix…

Pablo Longoria était très intéressé par Amine Adli à tel point qu’il a tenté de le récupérer à l’hiver 2021 et une nouvelle fois lors du dernier mercato estival.

Toutefois, face à la complexité du dossier et aux tergiversations du joueur, Pablo Longoria avait décidé de mettre en stand-by le dossier. Par conséquent, Amine Adli s’est finalement engagé en Allemagne, du côté du Bayer Leverkusen pour les cinq prochaines saisons. Le club allemand aurait déboursé un montant de 7,5 millions d’euros pour s’attacher ses services tandis que Toulouse réclamait entre 10 et 15 millions d’euros à l’OM cet été. Un montant jugé trop élevé par le club marseillais pour recruter un joueur à qui il restait seulement un an de contrat du côté de Toulouse. Il a déjà joué 24 rencontres et marqué 4 buts avec les Allemands.

Interrogé par le média Sport1, il est revenu sur son choix :

A Leverkusen, j’avais plus de chance de jouer– Adli

« J’ai beaucoup réfléchi durant l’été. Ce n’était pas une décision facile. Ce n’est pas facile de dire non au Bayern Munich. Mais à Leverkusen, j’avais plus de chance de jouer. L’entraîneur m’a aussi énormément parler. Je me suis bien senti donc j’ai décidé d’aller à Leverkusen. » Amine Adli— Source: Sport1 (04/03/22)

Le beau geste de l’OM pour l’Ukraine

En pleine guerre face à la Russie, l’Ukraine vit une période dramatique. Afin d’apporter son soutien, l’Olympique de Marseille va rendre un hommage lors de la rencontre face à l’AS Monaco…

Selon les informations de France Bleu Provence, le stade Vélodrome sera aux couleurs de l’Ukraine avant chaque match de l’Olympique de Marseille et ce dès dimanche contre l’AS Monaco, afin d’apporter un soutien symbolique au peuple ukrainien, attaqué par la Russie de Vladimir Poutine.

Des messages seront aussi publiés sur les deux écrans géants du stade, et sur les panneaux publicitaires. Les groupes de supporters pourraient aussi participer au soutien, à travers des tifos, ou des banderoles.

Pour rappel, l’AS Monaco est la propriété de l’oligarque russe Dmitri Rybolovlev.

Marseille : le Vélodrome aux couleurs de l’Ukraine avant chaque match🟡🔵https://t.co/S8TMobHYVN pic.twitter.com/7JCONmnqdl — France Bleu Provence (@bleuprovence) March 4, 2022

L’entraineur de l’OM a répondu à une question au sujet de cette guerre, en conférence de presse d’avant match face à Troyes :