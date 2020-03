L’avenir de Lihadji, nouvelle solution d’Aulas, et réunion UEFA prévue demain… Les 3 infos OM de ce lundi !

Le futur club de Lihadji, Aulas continue de proposer des solutions et réunion UEFA pour connaitre l’avenir des championnats… Les 3 infos OM de ce lundi

Mercato OM : ça se confirme pour Lihadji ?

Les négociations sont rompues entre Isaac Lihadji et l’OM, l’ailier de 17 ans devrait quitter libre Marseille cet été. Il devrait normalement rejoindre le LOSC…

Selon le 10Sport, « les discussions avec le LOSC sont à un stade très avancé. Isaac Lihadji et ses représentants ont reçu de nombreuses propositions, en France comme à l’étranger, mais le projet des Dogues semble plaire au clan du Marseillais. » Cependant, le média concède que rien n’est encore signé. L’avenir de Lihadji semble bien s’inscrire loin de Marseille et de l’OM…

Il faut espérer que cet échec dans le dossier Lihadji va faire évoluer le fonctionnement du club olympien en la matière, comme l’expliquait notre journaliste Nicolas Filhol dans un SAVlive…

l’impression que le cas Lihadji a suscité de la réflexion au club — Nicolas FIlhol

« Effectivement j’ai l’impression que le cas Lihadji a suscité de la réflexion au club qui pourrait donc faire signer des contrats pros à des joueurs assez jeunes. Là, on parlait de Nkounkou, qui va avoir 20 ans cette année, qui a déjà une proposition de contrat depuis l’année dernière. On va voir s’il va la signer… Puis ensuite, il y a des « 2002 », des « 2003 » qui pourraient avoir des contrats pros. On parle du gardien Vanni, de Cheick Souaré, du petit Ugo Bertelli déjà dans le groupe contre Lyon… Je pense qu’ils vont essayer de blinder les meilleurs jeunes assez tôt. Ces jeunes joueurs, pas les « 2000 » mais les autres, ils sont en contrat aspirant. La logique serait de leur proposer un contrat stagiaire puis deux ans après, tu peux signer un contrat pro. Mais là par rapport au décalage, ils se rendent compte qu’ils s’y prennent un peu tard et que peut-être il faut faire passer les meilleurs aspirants directement en pro. C’est à priori ce qui doit se faire, il y a une réunion qui est prévue au mois de Mars d’après les infos de La Provence. Ça commence peut-être à bien s’organiser et c’est une bonne chose. Finalement Lihadji c’est peut-être un mal pour un bien, ça va peut-être faire un peu évoluer les choses… » Nicolas Filhol – Source : SAV de FCM

Ligue 1 : Aulas a une autre solution… cette fois Lyon serait second, l’OM 4e !

Après avoir le feu en se demandant si la meilleure solution était une saison blanche suite à l’arrêt de la Ligue 1 face à l’expansion du Coronavrirus, Jean Michel Aulas revient avec une autre solution. Un classement sur 5 ans… Lyon y est toujours second, l’OM hors podium…

Après avoir proposé une saison blanche en reprenant les classements de la saison 2018/2019, Jean Michel Aulas se demande si l’autre solution serait un classement historique sur 3 ou 5 ans…

une autre solution d’après les spécialistes : le classement historique sur 3 ans ou 5 ans ? — Aulas

« Il existerait une autre solution d’après les spécialistes : le classement historique sur 3 ans ou 5 ans ? Mais la meilleure solution consisterait à terminer le championnat mais cela va être de + en + difficile ? » Jean-Michel Aulas – source : Twitter

JMA semble prêt à profiter de la situation sanitaire pour se débarrasser de la saison ratée de Lyon et de sa 7e place. En faisant ce calcul sur les 5 dernières saisons, Lyon se second, l’OM est 4e !

Classement de la Ligue 1 entre aout 2015 et mars 2020 (source Footmercato.net)

1. PSG 435 points

2. OL 320 points

3. AS Monaco 316 points

4. OM 304 points

5. OGC Nice 292 points

6. LOSC 268 points

7. Stade Rennais 262 points

8. AS Saint-Etienne 259 points

9. Girondins de Bordeaux 242 points

10. Montpellier 238 points

OM : Que peut-on attendre de la réunion UEFA de demain ?

Alors que la plupart des championnats européens sont suspendus, l’UEFA a prévu des réunions demain (mardi) pour faire le points sur les conséquences du Coronavirus sur les différentes compétitions…

La plupart des clubs français attendent les premières décisions de l’UEFA pour imaginer la suite du calendrier. Alors que Jean-Michel Aulas échafaude des hypothèses pour essayer de sauver la saison de son club, que peut-on attendre de cette réunion.

La première chose est bien évidement un report possible de l’Euro 2020

Les discussions porteront également sur toutes les compétitions nationales

Mais aussi et européennes

Un report de l’Euro 2020 ? Mais quand ?

Une première réunion est prévue mardi matin à 10h00 entre l’état-major de l’UEFA et les représentants des clubs, des ligues et des joueurs. Puis une seconde suivra à 13h00 avec les 55 fédérations membres avant une réunion du Comité exécutif de l’instance à 14h00.

Le report de l’Euro afin de laisser de la place pour pouvoir terminer les championnats nationaux et les compétitions européennes est privilégié. Cependant, il sera difficile de trouver une nouvelle date. La proposition d’un Euro reprogrammé l’hiver prochain pourrait poser problème aux différentes fédérations. Quant à un Euro reporté à l’été 2021, il viendrait concurrencer la Coupe du Monde des clubs organisée en Chine par la Fifa. Un casse-tête loin d’être réglé d’autant qu’une annulation ne semble pas envisagée. Reste les compétitions européennes et nationales…