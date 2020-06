L’avenir de Villas-Boas, l’OM se positionne sur un ancien de Ligue 1 et le beau geste du club… Les 3 infos OM de ce jour !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM qui ont animé la journée ! Au menu ce samedi : L’avenir de Villas-Boas, l’OM se positionne sur un ancien de Ligue 1 et le beau geste du club !

OM : Villas-Boas décrit son plan de carrière sur les 4 prochaines années !

André Villas-Boas va rester une saison de plus à l’Olympique de Marseille. Le coach portugais souhaite s’en aller au terme de son contrat pour ensuite se diriger vers une destination plus exotique.

André Villas-Boas a participé au vote pour les présentielles du FC Porto. L’actuel coach de l’OM a affiché son soutien à Pinto da Costa mais a également évoqué son avenir devant les médias portugais. Il devrait rester une saison de plus à l’Olympique de Marseille avant de quitter la France pour une destination exotique.

je me vois encore entraîneur, un an Marseille — AVB

« Président de Porto? Je ne veux rien anticiper. J’ai dit que ma carrière d’entraîneur porterait sur 15 ans, elle pourrait se terminer en 2024. On verra. Ce que je souhaite le plus c’est du succès pour le FC Porto et la candidature de Pinto da Costa dont j’ai été l’un des premiers signataires. Retour comme coach au FC Porto? Impossible, non. En tout cas ce n’est pas par manque de propositions de Pinto da Costa. Si on prend en compte les 4 ans au cours desquels je me vois encore entraîneur, un an Marseille, une expérience + exotique au Brésil ou au Japon, ce sera difficile »

André Villas-Boas – Source : Propos relayés par Nicolas Vilas

Villas-Boas a voté pour les présidentielles du FC Porto. Bientôt lui comme candidat ? « Je ne veux rien anticiper. J’ai dit que ma carrière d’entraîneur porterait sur 15 ans, elle pourrait se terminer en 2024. On verra. » (Photo : Record) pic.twitter.com/CnBmgzbnt9 — 𝐍𝐢𝐜𝐨𝐥𝐚𝐬 𝐕𝐢𝐥𝐚𝐬 (@nicolas_vilas) June 6, 2020

Mercato : L’OM se positionne sur un ancien latéral de Ligue 1?

A la recherche de renfort pour la saison prochaine, l’Olympique de Marseille aurait tenté de recruter un latéral français ayant évolué en Ligue 1. Selon Manu Lonjon, le club serait intéressé par Sébastien Corchia.

Le poste de latéral droit suscite de nombreuses questions pour la saison prochaine. Alors qu’Hiroki Sakai a réalisé des performances décevantes sous le maillot de l’OM, Bouna Sarr a pris du poids dans le vestiaire et sur le terrain.

Un renfort à moindre coût?

Approché par le FC Séville selon plusieurs médias espagnol, l’ancien joueur du FC Metz pourrait quitter l’OM au mercato estival 2020. Pour contrer cette éventuelle perte, le club aurait commencé à chercher un remplaçant.

Selon les informations de Manu Lonjon, Sébastien Corchia, ancien latéral droit du LOSC serait dans le viseur. Dernièrement, son agent avait confié au journal L’Equipe que son joueur ne serait pas contre un retour en France après un exercice 2019/2020 compliqué, freiné par les blessures. Sous le maillot de l’Espanyol Barcelone, le Français n’a joué que 7 rencontres. Prêté par le FC Séville, il sera en fin de contrat à la fin du mois de juin 2020. Une opportunité à saisir pour l’OM qui pourrait se renforcer à moindre coût?

OM : Le beau geste du club aux hôpitaux marseillais !

Ce samedi, le compte officiel de l’Olympique de Marseille a publié une vidéo où l’on voit Steve Mandanda offrir des maillots aux hôpitaux de Marseille. Le club a offert 15 000 maillots dans les différents établissements de la ville.

Ce jeudi, Dimitri Payet, Maxime Lopez, Steve Mandanda, Lucas Perrin et des dirigeants de l’OM ont distribué près de 15 000 maillots auprès des hôpitaux de Marseille…

C’était la moindre des choses de les soutenir, de les remercier — MANDANDA

Le tout dans trois établissements de la ville afin de les remercier pour leur travail durant la crise du coronavirus. Une belle initiative qui a apporté beaucoup de joie aux soignants.

« C’est important parce qu’ils ont énormément fait pour la ville, les malades, la France en général. C’était la moindre des choses de les soutenir, de les remercier par cette petite attention et de passer ce petit moment avec ce service qui nous a énormément aidés, qui nous a énormément apportés »

Steve Mandanda – Source : OM