Jacques-Henri Eyraud a livré une interview exclusive au site So Foot cette semaine. Et l’ancien dirigeant marseillais évoque une liste noire qu’il aurait créé en y plaçant tous les agents concernés, de près ou de loin, aux récentes affaires judiciaires de l’Olympique de Marseille…

« Ce que j’ai voulu expliquer, c’est le pacte de sang que j’ai scellé avec Frank McCourt, à savoir que l’OM devienne une référence en termes d’éthique et d’intégrité. Et dans le football, c’est une gageure. Je pense que la ligue des champions remportés en 1993 était méritée, et que Bernard Tapie a fait des choses exceptionnelles pour ce club. Mais pas besoin de revenir aux années 90, il faut se rappeler que l’OM a quand même été au premier rang de la chronique judiciaire sur les 10 dernières années. Mon propos, c’était de dire qu’avec nous, cette période était terminée. La première chose que j’ai faite quand je suis arrivé, ça a été de noter tous les noms des agents cités dans le dossier judiciaire et j’ai établi une liste noire. Si l’on me fait payer le fait de mettre attaquer à des baronnies locales ? Probablement, mais je le revendique. Après, je n’ai jamais eu de coup de pression… mais quand je reçois un appel d’un numéro masqué, je ne décroche pas. Ça évite les mauvaises surprises » Jacques-Henri Eyraud – Source : So Foot