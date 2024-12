Djellit pas tendre avec l’OM après la victoire face à Monaco !

L’Olympique de Marseille s’est imposé 2-1 contre Monaco, ce dimanche soir au stade Vélodrome, lors du match de clôture de la 13ᵉ journée de Ligue 1. Sur La Chaîne L’Équipe, le journaliste Nabil Djellit a analysé la performance des joueurs dirigés par Roberto De Zerbi. Selon lui Monaco était plus fort que Marseille.

La meilleur équipe sur le terrain pour moi c’était Monaco pas l’OM

« Pour l’OM ce soir le plus important c’est le résultat pas le contenu. OK le match était intense et ouvert, mais les marseillais auraient pu se faire punir plusieurs fois. Sur les sorties de balles il y a eu un nombre incalculable de ballons perdus. Moi si je suis De Zerbi je me dis c’est plutôt l’effectif d’en face qu’il m’aurait plus correspondu pour mettre en place me style de jeu. Les occasions les plus franches c’est Monaco qui les a eu. Si je suis Monaco je suis écœuré ce soir. La meilleur équipe sur le terrain pour moi c’était Monaco pas l’OM, » a déclaré Nabil Djellit sur la Chaine L’Equipe.

