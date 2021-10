Lazio – OM : Compos probables, chaîne TV, groupes… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Rome pour y affronter la Lazio pour le compte de la 3e journée de Ligue Europa. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici… C’est la feuille de match !

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Galatasaray aura lieu ce jeudi à 18h045 au stade Olimpico. Le match sera diffusé surRMC Sport 1.

Le groupe

Gardien :

Mandanda, Ngapandouetnbu, Lopez

Défenseurs :

Balerdi, Amavi, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba, Alvaro

Milieux :

Kamara, Rongier, Gerson, Gueye, Guendouzi, Sciortino

Attaquants :

Milik, Payet, Luis Henrique, De La Fuente, Dieng, De la Fuente, Ünder

Le groupe olympien retenu par notre coach 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶 pour le déplacement à Rome 🇮🇹#LazioOM 🔵⚪️ ⎮ #UEL pic.twitter.com/RQQ4BkguWz — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 20, 2021

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Lopez – Saliba, Gonzalez, Peres – Gueye, Kamara – Dieng, Payet (c.), Gerson, Under – Milik.

Lazio :

Strakosha – Hysaj, Acerbi, Luiz Felipe, Lazzari – Basic, Cataldi, Luis Alberto – Zaccagni, Immobile (c.), Felipe Anderson.

Le Stade

Ce match se jouera au Stadio Olimpico (Capacité : 72 698 places, 8000 supporters annoncés / aucun supporters visiteurs autorisés).

L’Arbitre de ce Lazio – OM

L’arbitre désigné pour OM – Galatasaray ce jeudi est monsieur Deniz Aytekin. Christian Dietz et Dominik Schaal assisteront Deniz Aytekin tandis que Martin Petersen sera le quatrième arbitre.

La Météo

Prévision météo à Rome à 19h (*)

– Ciel couvert (couverture nuageuse 70%)

– Pourcentage de pluie : 11%

– Température 20°C

– Vent : SE 11 km/h

– Taux d’humidité : 72%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations Lazio vs OM

Victoire OM : 1

Match nul : 1

Victoire de la Lazio : 4

Déclarations d’avant-match

« On a deux finales à jouer contre la Lazio. Nous allons jouer un grand match et c’est une motivation supplémentaire. On va l’aborder de la même façon que lors des deux premières rencontres contre le Lokomotiv Moscou et Galatasaray. On va essayer d’inverser la tendance avec une préparation exclusive sur ce match. La chose fondamentale, c’est ce match. (…) Je vais aligner les meilleurs joueurs que j’ai à disposition, parce qu’on a cette possibilité de se qualifier en Ligue Europa. On a fait beaucoup d’efforts la saison dernière pour se qualifier en Coupe d’Europe, on ne doit pas les oublier. Je ne sais pas encore quelle équipe j’alignerai, mais ce seront les meilleurs » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (20/10/2021)

« »La Lazio est une équipe très forte, elle a beaucoup de joueurs de qualité. Elle joue bien au foot, est dangereuse. Il faudra être prêt car un match difficile nous attend. Ce match est très important pour la qualification. (…) J’ai dû faire beaucoup de kiné pendant mon absence, je me sens bien. Je ne suis pas encore en mesure de jouer 90 tous les trois jours. Il me faut encore quelques matches pour retrouver le rythme. J’ai vécu un moment difficile, surtout que j’ai raté l’Euro. C’était assez lourd. Je me sens bien maintenant, j’essaie d’écouter mon corps. Il faudra encore un peu de patience. » Arek Milik – Source : Conférence de presse (20/10/2021)

Un match de haut niveau et exigeant, et important pour nous pour la suite du parcours — Sarri

« C’est une équipe forte, qui a de la technique et un grand dynamisme, qui sait accélérer et développe un football tactiquement difficile à affronter. (…) Ce sera un match de haut niveau et exigeant, et important pour nous pour la suite du parcours. En n’ayant plus l’opportunité de jouer le lundi soir comme il y a quelques années, le jeudi soir devient une histoire difficile, même si, pour ce match, ce problème reste relatif puisqu’on a joué samedi. Mais le problème se reposera sûrement pour le prochain match ». Maurizio Sarri – source : Conférence de presse (20/10/2021)