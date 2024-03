Le beau geste de Longoria envers Bilal Nadir ! L’OM a tranché pour l’avenir de Leonardo Balerdi ! Un nouveau départ se profile à la direction ? Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme chaque jour, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : Le beau geste de Longoria envers Bilal Nadir ! L’OM a tranché pour l’avenir de Leonardo Balerdi ! Un nouveau départ se profile à la direction ?

Le beau geste de Longoria envers Bilal Nadir !

Blessé grièvement, Bilal Nadir ne sera pas disponible pour l’Olympique de Marseille avant le début de la saison prochaine. Le milieu offensif a prolongé ce mercredi !

L’Olympique de Marseille a officialisé ce mercredi la prolongation de Bilal Nadir jusqu’en 2026. Le milieu offensif a été grièvement blessé au début de l’année 2024 et ne sera pas disponible avant le début de la saison prochaine. Le Marocain a donné ses premières réactions au club dans un entretien publié sur le site officiel.

« Je suis soulagé et très heureux de pouvoir poursuivre l’aventure avec l’Olympique de Marseille, explique Nadir à l’OM. Mon contrat arrivait à échéance et je me retrouvais dans une position délicate. C’est une grande marque de confiance que le Club m’accorde en prolongeant mon contrat, je tiens à remercier les dirigeants. La nouvelle de ma blessure a été compliquée. Il a fallu que je la digère. Je me suis rapidement mis dans une bulle et j’ai la chance d’être très bien entouré au sein de l’équipe. Je savais que cela allait être une blessure de longue durée. Je me suis fait opéré il y a quelques semaines et aujourd’hui, ça avance tout doucement. C’est une grande fierté de poursuivre mon aventure à l’OM et cette confiance accordée par le club me donne encore plus envie de revenir plus fort pour l’aider dans le futur… »

𝗕𝗶𝗹𝗮𝗹 𝗡𝗮𝗱𝗶𝗿 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻 𝗷𝘂𝘀𝗾𝘂’𝗲𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟲 ! ✍️ 🔵⚪️ Notre milieu de terrain 🇲🇦 a prolongé son contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2026 ! 🤝 Plus d’infos 👉 https://t.co/qpSmNnMD3s pic.twitter.com/AMhBmI2Chn — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 13, 2024

Rongier devrait bientôt revenir

L’OM doit faire face cette saison à plusieurs absents de longue durée. Valentin Rongier voit le bout du tunnel et devrait bientôt être de retour ! En effet, la Provence précise que « Valentin Rongier arrive au bout du protocole de rééducation et réathlétisation qui l’amènera à une reprise de l’entraînement avec le groupe après la prochaine trêve internationale, du 18 au 28 mars. » Pour rappel, le milieu de terrain de 29 ans est blessé depuis le mois de novembre et un match face au LOSC. Ce dernier a été victime d’une entorse avec arrachement, son retour est donc attendu à la fin du mois.

L’OM a tranché pour l’avenir de Leonardo Balerdi !

Actuellement indispensable et dans la forme de sa vie, Balerdi a bien failli partir cet hiver mais l’OM a refusé les offres !

Arrivé en provenance de Dortmund à l’été 2020, Leonardo Balerdi a essuyé bien des critiques avant de finalement s’imposer à l’OM très récemment. Auteur d’une énorme performance contre Villarreal jeudi dernier (4-0), l’Argentin a désormais les épaules pour porter le maillot olympien.

Au point que déjà cet hiver, 2 grands clubs de Serie A ont tenté de le recruter, comme l’affirme le journaliste Sébastien Denis. De plus, il assure que c’est bien l’OM qui a refusé les offres. Il y a une réelle volonté de la part du club de conserver l’ancien joueur de Dortmund.

🚨 🔵⚪️ #mercatOM

▪️Deux grosses écuries de Serie A ont tenté de recruter Leonardo Balerdi 🇦🇷 cet hiver

▪️ l’OM, très content de son défenseur et pas vendeur, a décidé de repousser les offres italienneshttps://t.co/nsaeHPnxUK pic.twitter.com/uLm4kAj34O — Sébastien Denis (@sebnonda) March 13, 2024

A LIRE AUSSI : Mercato : Tudor pourrait rebondir dans un club italien et retrouver un ancien de l’OM !

« Il y avait quelque chose avec l’Atlético »

Le défenseur olympien avait lui-même confirmé un intérêt de l’Atlético de Madrid à son égard le 2 février dernier. Il avait aussi affirmé son envie de continuer son aventure marseillaise.

« L’intérêt de L’Atlético ? « Oui, j’en ai entendu parlé et j’ai demandé à mon agent si c’était vrai. Il y avait quelque chose. L’OM ne voulait pas que je parte, et maintenant le mercato est terminé et je suis content d’être là… »

#Balerdi: « J’ai entendu parler des rumeurs sur un intérêt de l’Atlético Madrid. J’ai demandé à mon agent si c’était vrai. Il y avait bien quelque chose. Je veux rester ici pour le moment, même s’il y a eu des approches. Je suis heureux à Marseille. » #liveFCM #TeamOM #OM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 2, 2024

Au vu des performances actuelles de Leonardo Balerdi, l’OM devra s’attendre à recevoir des offres de grands clubs européens cet été ! Pas sûr en revanche qu’ils souhaitent s’en séparer, à moins d’une prolongation.

Un nouveau départ se profile à la direction ?

Après une énorme vague de départ à des postes différents à la direction du club en 2023, il semblerait qu’un nouveau proche de Ribalta quittera l’OM. D’après L’Equipe, Yvgeny Koshelev va déjà quitter son poste et son départ semble tout tracé.

L’Olympique de Marseille a récemment connu plusieurs vagues de départ. En 2023, cela avait commencé par Marcelino, s’en est suivi celui de Javier Ribalta puis Pedro Iriondo, tous des proches de Pablo Longoria. Le président espagnol, lui, est toujours à Marseille mais l’entourage qu’il avait commencé à mettre en place quitte peu à peu le navire. Cela pourrait de nouveau se confirmer avec l’Ukrainien Yvgeny Koshelev.

Un proche de Ribalta va quitter le navire?

Comme l’explique Mathieu Grégoire, journaliste correspondant à Marseille pour L’Equipe, il a été directeur des opérations du club lors de la saison 2022/2023 avant de passer « superintendant » cette saison. Proche du groupe pro, il avait été mis à cette position par Javier Ribalta dont il était un homme de confiance. Seulement, il vient d’être remplacé par un membre du centre de formation et a été « recasé à un poste secondaire de la SASP », écrit le journaliste de L’Equipe sur son compte X. Probablement un départ de plus qui se profile à Marseille.

A LIRE AUSSI : L’OM fulmine après une décision polémique de l’UEFA !

Ex directeur des opérations (2022/23) puis superintendant #OM cette saison, l’Ukrainien Yvgeny Koshelev est remplacé par un membre du centre de formation et recasé à un poste secondaire de la SASP. Déclassement avt probable sortie pour cet homme de confiance ramené par J. Ribalta — Mathieu Grégoire (@Serguei) March 12, 2024

J’ai la détermination de construire un projet ici — Longoria

Interrogé par AS sur son avenir au club, Pablo Longoria a été clair. « J’ai la détermination de construire un projet ici. Un projet de stabilité, un projet qui nous permet d’avoir cette stabilité managériale et d’avoir une idée bien définie du jeu. Un projet club pour améliorer les infrastructures, le stade, le centre de formation… Penser que tout ce qui s’est passé vous donne la détermination et la force de les rendre pérennes, avec un modèle de jeu à long terme. Le stade doit être maximisé, car au niveau du stade, nous avons été pleins à chaque match depuis la saison dernière. Nous pouvons faire plus. Créez des revenus récurrents pour investir dans les talents et assurez-vous qu’ils ont une continuité pour assurer la stabilité. (…) J’ai la force et la détermination de pouvoir construire un projet basé sur tous ces piliers. » Alors que son influence semble diminuée par la montée en puissance de Tessier dans le club, et que son avenir est incertain, Pablo Longoria n’a pas l’intention de quitter l’OM et il l’avait dit en conférence de presse au centre RLD. « Je le disais dans les moments positifs et je le redis maintenant que la situation n’est pas celle que l’on veut. La crédibilité vient des résultats. Est-ce que je serai ici à l’avenir? Oui, c’est ça que je souhaite et j’aime être ici. Beaucoup de personnes parlent de moi, me connaissent mais avec tout le respect que j’ai grandi depuis que je suis arrivé au club. Je me rends compte que beaucoup de gens parlent en mon nom et ne me connaissent pas. (…) C’est normal la pression à l’OM. La saison dernière était plus dure au niveau psychologique que celle-ci. La saison dernière beaucoup de choses n’étaient pas justes. Les coups durs, c’est le monde du sport. Ma détermination est claire: on veut bien finir la saison, on veut trouver des énergies au club pour changer la dynamique. Objectif numéro deux, il faut trouver de la stabilité. Oui, il y a eu des erreurs et on va continuer à en commettre mais il faut continuer de travailler dur pour trouver un modèle et avoir des résultats. On doit avoir des règles, du respect de l’institution et avec beaucoup de résultats sportifs. Voilà ce qu’on veut faire à Marseille. »

A lire aussi : Les 2 noms de Longoria pour l’après Gasset, un duo Sanchez / Aubam et un arbitre qui laisse de très mauvais souvenirs… Les 3 infos OM de ce mardi !