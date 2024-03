Les 2 noms de Longoria pour l’après Gasset, un duo Sanchez / Aubam et un arbitre qui laisse de très mauvais souvenirs… Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme chaque jour, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : Longoria a (toujours) deux noms en tête pour l’après Gasset ! Longoria voulait constituer un duo de choc ! Un arbitre qui laisse de très mauvais souvenirs aux supporters marseillais !

Longoria a (toujours) deux noms en tête pour l’après Gasset !

Alors que qu’il a réussi l’exploit de relancer l’Olympique de Marseille en quelques semaines, le coach olympien Jean-Louis Gasset n’envisage toujours pas de prolonger son aventure olympienne au-delà de sa mission de 100 jours. Les dirigeants marseillais ont toujours deux noms en tête pour lui succéder.

L’Olympique de Marseille vient d’enchaîner cinq succès consécutifs depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset. Le coach olympien est également très bien parti pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue Europa après son succès 4-0 face à Villarreal au match aller. Avec une telle réussite, les dirigeants de l’OM vont-ils changer d’avis et lui proposer un nouveau contrat notamment en cas de qualification européenne en fin de saison ? Rien n’est moins sûr. En effet, à en croire les informations du journal l’Equipe, Jean-Louis Gasset et Ghislain Printant n’envisagent pas à l’heure actuelle de poursuivre leur mission, une vision partagée par les dirigeants.

Le quotidien sportif indique également que l’État Major Olympien continuent d’étudier des noms pour la saison prochaine. Christophe Galtier et Paulo Fonseca sont toujours ciblés.

Qu’est-ce que tu vas aller chercher ailleurs, s’il y arrive ?

« Mais pour répondre à la question d’une prolongation de Gasset, il faut attendre, concède l’ancien milieu de terrain dans son émission sur RMC. C’est vrai qu’il y a une mission de 100 jours comme Jean-Louis Gasset le dit lui-même. S’il arrive à faire l’exploit (…) S’il qualifie l’OM en Ligue des champions, je ne vois pas comment tu pourrais le mettre dehors. J’avais des doutes sur le candidat. Simplement parce que si tu regardes le vécu de Jean-Louis Gasset en tant que numéro 1, il ne pouvait pas être à la hauteur d’un grand club comme l’Olympique de Marseille. Maintenant, s’il arrive à relever cette mission-là… Et j’en suis le premier étonné mais cela veut dire que le mariage se fait parfaitement. Qu’est-ce que tu vas aller chercher ailleurs, s’il y arrive? », a déclaré Jérôme Rothen sur RMC

Longoria voulait constituer un duo de choc !

Après des débuts compliqués, Pierre-Emerick Aubameyang est redevenu une machine a marquer. L’attaquant est à 23 buts toutes compétitions confondues, il aurait pu être associé à un autre chouchou des supporters marseillais.

En effet, RMC a publié un long article sur l’arrivée d’Aubameyang et sa remise en confiance à l’OM. Florent Germain conclut par une information frustrante, « il se murmure même que l’idée première des dirigeants olympiens était d’associer Aubameyang à Alexis Sanchez. La direction olympienne n’a pas insisté… car Marcelino n’était pas chaud. »

Aubameyang avec Sanchez… Marcelino n’était pas chaud !

🇬🇦 Pierre-Emerick Aubameyang, les coulisses d'une métamorphose avec l'OM.

Les 5 premiers matchs de Jean Louis Gasset se sont passés pour le mieux avec déjà 5 victoires. La question sur son avenir se pose forcément puisqu’il n’est en contrat que jusqu’à la fin de la saison. Pour Jérôme Rothen qui était sur RMC, l’Olympique de Marseille doit songer à le conserver s’il réussit à qualifier le club en Ligue des Champions à la fin de la saison.

Qu’est-ce que tu vas aller chercher ailleurs, s’il y arrive? — Rothen

On n’a pas été très très beau mais on a fait un match héroïque

La réaction du coach de l’Olympique de Marseille Jean Louis Gasset au micro que Prime Video :

« Soulagé ce soir c’est le 5e match en 18 jours je savais qu’on allait souffrir physiquement. Comme on a beaucoup de blessés, il faut remettre les mêmes joueurs sur le terrain mais on a rien lâché. On n’a pas été très très beau mais on a bien tenu. (…) Les gens qui étaient là avant moi viennent de me dire ce match là il y a un mois on le perdait ! On voulait aussi progresser dans la solidité, la solidarité de défendre ensemble. Bien sûr que l’on aime bien jouer au football mais ce soir on n’avait pas assez d’essence dans le moteur. On n’a pas lâché, on a fait un match héroïque. Dans n’importe quelle équipe du monde vous avez un joueur qui fait la différence et qu’il faut protéger. Le notre c’est Aubameyang, » a ainsi déclaré le coach marseillais.

Un arbitre qui laisse de très mauvais souvenirs aux supporters marseillais !

L’OM va affronter Villarreal ce jeudi après remporté le match aller 4-0. Ce match va être dirigé par un arbitre qui laisse vraiment un mauvais souvenir aux supporters marseillais…

En effet, l’arbitre désigné par l’UEFA sera István Kovács. Ce dernier va donc diriger le match de jeudi entre Villarreal et l’OM ! Pour rappel, ce dernier avait été l’arbitre lors du match aller de l’OM lors du 3e tour préliminaire face au Panathinaïkos. Kovács avait notamment sifflé un penalty sur François Mughe et expulsé de manière très sévère Geoffrey Kondogbia…

