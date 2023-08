Le bilan Désastreux de Wilfried Bien à la VAR ces derniers mois contre l’OM !

Le but du 2-0, contre Metz, hier soir refusé pour une faute très légère de Sarr. Le but de l’ouverture du score contre Lens, refusé la saison dernière, pour une faute tout aussi légère. Un penalty et un carton rouge, contre Monaco, à domicile, la saison précédente… La liste des erreurs d’arbitrage de Wilfried Bien est déjà conséquente.

Mr Wilfried Bien ne réussit pas à l’OM, lorsque ce dernier est à la VAR. Entre buts refusés pour des fautes plus que litigieuses et des cartons pour l’adversaires non distribués, cet arbitre attire les foudres contre lui.

Palmarès de Wilfried Bien à la VAR ces derniers mois contre l’OM : – But refusé face à Metz sur une faute imaginaire

– But refusé face à Lens sur une faute imaginaire

– Penalty (et carton rouge) non signalé face à Monaco et Nantes Ce n’est plus de l’incompétence… pic.twitter.com/kJpXyjiY4U — Matthieu Franceschi (@FranceschiMatt) August 18, 2023

Il nous faut plus d’efficacité

« C’est très difficile pour moi d’analyser ce match parce qu’on tenait la situation, déclarait Marcelino hier soir après le match. On était bien on pensait qu’on allait gagner mais à la fin on n’a pas tenu. L’adversaire est revenu dans ce match, mais pour moi le résultat n’est pas juste et on doit l’accepter. Il nous faut plus d’efficacité. On a frappé beaucoup au but, on a touché plusieurs fois les poteaux. On doit avoir un peu plus de chances sur ce genre de match. Mais on a montré qu’on était supérieur à l’adversaire et on méritait de gagner.«