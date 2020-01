Le but XXL de ce natif de Marseille !

Ce samedi, Jeremie Boga a une nouvelle fois fait parler son talent en Serie A… Le jeune joueur a marqué un but qui a fait le tour des réseaux sociaux.

Né à Marseille, Jeremie Boga n’a jamais joué à l’OM mais explose en Serie A. Le jeune joueur de 23 ans évolue à Sassuolo et a offert le but de l’égalisation face au Torino ce samedi…

Une réalisation d’une frappe lointaine du pied droit qui a fait le tour du monde via les réseaux sociaux… Un talent marseillais qui risque encore de faire parler de lui après avoir débuté sa carrière pro à Chelsea.

#SerieA goal of the year candidate … boga nutmeg into wundergol 🚀 pic.twitter.com/v3jbcORlRj

— scottipippen (@scottipippen) January 18, 2020