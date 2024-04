Le calendrier démentiel, Gasset est venu pour des matchs comme ça et le message émouvant de Balerdi… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce vendredi : Le calendrier démentiel qui attend l’OM ! OM – Gasset : « je suis venu pour des matchs comme ça ! » Le message émouvant de Balerdi après la victoire face à Benfica !

Le calendrier démentiel qui attend l’OM !

L’Olympique de Marseille se déplacera à Toulouse ce dimanche après sa victoire au bout de l’effort face à Benfica ce jeudi (1-0, 4 tab à 2) en quart de finale de la Ligue Europa. Un calendrier démentiel attend des Olympiens amoindris avant la demi-finale aller face à l’Atalanta le 2 mai prochain.

Vainqueur de la séance de tirs au but face au Benfica Lisbonne (1-0, 4-2 t.a.b.) ce jeudi, l’OM affrontera l’Atalanta Bergame en demi-finales de la Ligue Europa le 2 mai prochain.

Les Phocéens doivent repartir au travail dès dimanche avec un déplacement à Toulouse. Suivra ensuite la réception de Nice trois jours plus tard (24 avril) à l’occasion de la 29e journée de Ligue 1 reportée pour cause de Coupe d’Europe, avant Lens le dimanche 28 avril, quatre jours avant de recevoir Bergame. L’OM va affronter le club italien les 2 mai (au Vélodrome) puis le 9 mai en Italie. Le match face à Reims prévu le 3 va être décalé… Le calendrier s’est alourdi pour le plus grand bonheur des supporters marseillais.

Le calendrier de fin de saison… Reims vs OM va être décalé mais quand ?

Une équipe amoindrie

Actuel 9e du championnat, l’OM doit repartir de l’avant s’il veut continuer à croire en une qualification européenne la saison prochaine. Les 120 minutes disputées ce jeudi pourraient avoir des répercussions dans un effectif amoindri avec Jordan Veretout qui a fini la rencontre avec des crampes tout comme Pierre-Emerick Aubameyang.

Jean-Louis Gasset a dû innover avec la présence d’Harit en piston droit et l’entrée de jeunes pour finir le match: Raimane Daou (19 ans) et Gael Lafont (17 ans) ont suppléé Samuel Gigot et Amine Harit, disputant ainsi leur premier match professionnel.

Les calendriers de l’OM et de l’Atalanta

Le calendrier de l’OM jusqu’au match aller face à l’Atalanta le jeudi 2 mai (21h) :

– Dimanche 21 avril (19h): Toulouse-OM en Ligue 1.

– Mercredi 24 avril (21h): OM-Nice en Ligue 1.

– Dimanche 28 avril (21h): OM-Lens en Ligue 1.

Le calendrier de l’Atalanta :

– Dimanche 21 avril (20h45): Monza-Atalanta en Serie A.

– Mercredi 24 avril (21h): Atalanta-Fiorentina en demi-finale retour de Coupe d’Italie.

OM – Gasset : « je suis venu pour des matchs comme ça ! »

L’OM s’est imposé 1-0, puis 4-2 lors de la séance des tirs au but face à Benfica. Une qualification pour les demi-finales de Ligue Europa qui a fait chavirer le stade Vélodrome mais aussi son coach Jean Louis Gasset.

Jean-Louis Gasset s’est exprimé après la qualification de l’OM face au Benfica au micro de RMC Sport: « Je l’ai dit il y a 48 heures, je suis venu pour des matchs comme ça. Connaissant la qualité de l’adversaire et vu notre équipe un peu handicapée, j’étais quand même inquiet avant le match. Mais les joueurs m’ont rassuré dans l’état d’esprit et le don de soi. Ça a été le scénario idéal, le suspense jusqu’au bout, les tirs au but et se qualifier pour une demi-finale de Coupe d’Europe devant notre public. C’est quelque chose de magique. Ce groupe a quand même de la moelle et il y a des guerriers. On ne le fait pas voir tout le temps, mais dans les grandes occasions ils sont là. C’est très fort pour moi. Le problème d’un entraîneur est que nous on pense toujours au lendemain. Mais on va savourer ce soir et demain on pensera au championnat. »

Le message émouvant de Balerdi après la victoire face à Benfica !

L’OM s’est imposé 1-0, puis 4-2 lors de la séance des tirs au but face à Benfica. Une qualification pour les demi-finales de Ligue Europa qui a fait chavirer le stade Vélodrome mais aussi le défenseur Léonardo Balerdi auteur d’un gros match et très ému après !

Au micro de la chaine M6, Leonardo Balerdi a affiché son enthousiasme et son émotion après le match face à Benfica remporté 1-0, puis la qualification pour les demi-finales de Ligue Europa obtenue suite à une séance de tirs au but remportée 4-2 : « C’est l’un des plus beaux jours de ma carrière. Ce Vélodrome avec ces supporters, et il y a mon père et un ami là-bas, c’est magnifique ! Maintenant on a des choses à faire, j’espère qu’on va continuer sur ce chemin ! On peut aller au bout bien sûr. On a fait un match exceptionnel. Benfica était bien, c’est difficile de venir ici. Mais on a bien fait, avec les jeunes aussi. Ils ont fait des choses magnifiques aussi. Je pense qu’on peut rêver ».

