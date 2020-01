Le calendrier infernal qui attend l’OM (5 matchs en 15 jours)

L’Olympique de Marseille s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France vendredi dernier en s’imposant contre Granville (0-3). Le calendrier du club marseillais va désormais être extrêmement chargé lors des prochaines semaines avec pas moins de 5 matchs en 15 jours et peut-être 7 en trois semaines.

Les hommes d’André Villas-Boas vont ainsi peut être jouer leur saison en Ligue 1 et en Coupe de France dans les jours à venir en commençant par les réceptions d’Angers et de Strasbourg respectivement samedi et mercredi prochain.

Les déplacements à Bordeaux et Lille en ligue 1 seront ainsi des matchs très importants.

Le calendrier de l’OM :

J21 – 25 janvier 17h30

OM – Angers

8es de finale de la Coupe de France – 29 janvier 21h

OM – Strasbourg

J22 – 2 février 21h

Bordeaux – OM

J23 – 5 février

ASSE – OM

J24 – 8 ou 9 février

OM – Toulouse

? 1/4 de Finale de la Coupe de France – 11 ou 12 février

J25 – 14, 15 ou 16 février

Lille – OM