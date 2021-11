Le carton de Caleta-Car, Lyon craint les supporters marseillais, et le mécontentement de Guendouzi… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM de ce jour. Au programme ce vendredi : Caleta-Car marque avec la Croatie, les supporters marseillais à Lyon, et Guendouzi pas emballé d’évoluer au Parc des Princes…

OM: Caleta-Car cartonne avec la Croatie

Caleta-Car semble avoir retrouvé son meilleur niveau. Performant avec l’OM ces dernières semaines, il confirme avec la Croatie. Le défenseur marseillais s’est fait remarquer en doublant la mise pour son équipe nationale face à Malte…

Pas dans les plans de départ de Jorge Sampaoli, le joueur de l’Olympique de Marseille Duje Caleta-Car a inversé la tendance et a pris la place de Leo Balerdi. Convoqué avec la Croatie dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde, il a marqué le second but de son équipe suite à un beau coup-franc indirect de Modric, et s’est largement imposé 7-1 face à Malte.

OM: A Lyon, on craint les supporters marseillais…

Le 21 novembre prochain, l’Olympique de Marseille se déplace à Lyon dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. Un match au sommet où les supporters marseillais seront interdits de déplacement suite aux incidents à Angers. Malgré tout, le directeur du Groupama Stadium craint une venue massive des suiveurs olympiens…

Lyon-OM, c’est dans moins de 10 jours, le 21 novembre prochain. Une rencontre attendue, puisque 50 000 billets ont déjà été vendus pour la venue des joueurs de Jorge Sampaoli au Groupama Stadium. Un match qui aura lieu sans supporters marseillais, en effet depuis les incidents à Angers, ces derniers sont interdits de déplacement jusqu’à la fin de l’année civile. Malgré tout, étant le club le plus populaire de France, des fans de l‘OM pourraient garnir l’enceinte de Jean-Michel Aulas, selon Xavier Pierrot, directeur du Groupama Stadium.

Les supporters marseillais sont moins discret que les Lyonnais et Stéphanois

« On ne croit pas à un afflux massif et organisé, mais plus à une multitude de cas individuels qui pourraient se présenter. Si la personne vient avec un maillot ou une écharpe, nous pourrons lui interdire l’accès. Mais si elle rentre incognito dans le stade, qu’elle se lève si l’OM marque un but, comment faire pour éviter des débordements ? Les supporters marseillais sont moins discrets que les Lyonnais ou les Stéphanois. Mais ça se passe très bien avec l’OM. Nous avons des discussions avec la police, pour des arrêtés préfectoraux, mais aussi pour mettre les moyens de police autour du stade afin de gérer la problématique de supporters marseillais. Éviter les incidents de 2017 contre Besiktas ? Ce n’est pas du tout comparable. Nous ne sommes ni sur les mêmes volumes ni sur le même état d’esprit des Marseillais. » Xavier Pierrot— Source: Le Progrès (12/11/21)

OM: Guendouzi pas emballé de jouer au Parc des Princes

Auteur d’un début de saison énorme, Mattéo Guendouzi est impressionnant dans le milieu de terrain marseillais. Convoqué avec les Bleus de Didier Deschamps, il pourrait avoir du temps de jeu cette fois-ci…

Paul Pogba blessé, et absent des terrains pendant deux mois, Mattéo Guendouzi pourrait remplacer le joueur de Manchester United dans le onze titulaire français. C’est en tout cas ce qu’indique l’Equipe, qui précise que la polyvalence du Marseillais au milieu terrain, pourrait être un atout de taille. Seul bémol, son manque d’expérience au niveau international. Même si le milieu de terrain de l’OM ne débute pas titulaire, il pourrait entrer en jeu face au Kazakhstan… au Parc des Princes. En effet, la rencontre se jouera à l’intérieur de l’enceinte du PSG.

Le Parc des Princes, c’est le stade du PSG– Guendouzi

« J’aurais préféré jouer au Stade de France, le Parc des Princes c’est le stade du PSG. Mais on aura à cœur de gagner là-bas et j’espère que les gens qui viendront au stade seront de tout cœur avec nous. » Mattéo Guendouzi— Source: Conférence de presse (11/11/21)