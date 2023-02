Le coach de Clermont est confiant face à l’OM !

L’OM se déplace à Clermont, le 11 février pour la 23ème journée de Ligue 1. Malgré la victoire de prestige de l’OM contre le PSG, le coach du CF 63 Pascal Gastien (ex joueur OM) croit en ses chances.

Je sais qu’on est capables de tenir

»Ce qu’a fait Marseille face au PSG n’est pas une surprise. C’est une équipe qui est capable de mettre une grosse intensité et d’enchaîner les gros matchs. On sait que ça va être difficile parce qu’ils doivent gagner tous les matchs. L’OM c’est une équipe très puissante avec des joueurs de très haut niveau. Athlétiquement c’est monstrueux ce qu’ils font. On doit essayer de suivre le rythme. Je sais qu’on est capables de tenir. » Pascal Gastien – Source : Le Phocéen (9/02/2023)

Marseille met toujours beaucoup d’intensité

»On avait fait un bon match à l’aller. Cette fois encore, on devra être prudents et jouer en équipe comme on sait le faire. On devra également faire preuve de réalisme offensivement. On sait que l’OM a un style très offensif et on s’est préparés à faire face. Ils mettent toujours beaucoup d’intensité alors à nous d’en mettre aussi pour essayer de les battre. » Mateusz Wieteska – Source : Le Phocéen (9/02/2023)

Au match aller l’OM l’avait emporté 1-0 grâce un but de Pape Gueye à la 49ème minute.