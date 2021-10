Le coup de gueule de Payet, Caleta-Car récompensé, et Ben Arfa tacle les Marseillais… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme tous les soirs à 20h10, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce lundi : Payet s’en prend aux fauteurs de troubles, Caleta-Car dans l’équipe type, et Ben Arfa sévère..

OM – PSG : Dimitri Payet dézingue ces « supporters » qui n’en sont pas selon lui !

L’Olympique de Marseille était tout proche de s’imposer face au PSG ce dimanche soir au Vélodrome. Une rencontre qui s’est déroulé devant des supporters quelque peu agité sur les coups pieds arrêtés parisiens… Ce qui a eu le don d’énerver Dimitri Payet.

Avant la rencontre face au PSG, l’Olympique de Marseille a tenu à préparer ses supporters de plusieurs manières. D’abord, une lettre de Pablo Longoria :

« Tout le monde nous a prévenus. S’il devait arriver le moindre incident, nous pourrions être très sévèrement sanctionnés. La semaine dernière une simple boulette de papier jetée sur le terrain a incité l’arbitre à faire arrêter la rencontre. Dimanche prochain, l’arbitre n’hésitera pas à être tout aussi intransigeant à notre égard », a-t-il notamment déclaré.

Payet les avait pourtant prévenus…

Puis, Dimitri Payet. Le numéro 10, capitaine de l’OM depuis plusieurs matchs qui a été victime de jets de projectiles face à l’OGC Nice est monté au créneau et a réclamé un comportement irréprochable de la part des supporters marseillais.

« Demain c’est un Clasico, on sait ce que cela représente pour la ville, les supporters et les joueurs. Mais cela doit rester une fête, un bel évènement sportif. On doit en parler comme un grand match de football. Supporters marseillais, demain on a besoin de vous. On a besoin d’exemplarité. Avec notre slogan qui nous tient à coeur, soyons à jamais les premiers à donner l’exemple. Que lors d’un Clasico aussi important que demain, que la fête soit belle. Peu importe l’extra-sportif, peu importe le score, on a besoin de montrer l’exemple. Nous sur le terrain, on sera exemplaire et on a besoin de vous. N’oubliez pas qu’on est en sursis et qu’on risque de perdre un point. Tous les points sont importants. Ce sont des points qui nous manqueront en fin de saison. » Dimitri Payet – Source : Twitter (23/10/21)

Je suis désolé mais ceux-là, on ne peut pas dire qu’ils sont supporters de l’OM, ils savent ce qu’on risque — Payet

A la fin du match, l’international français n’a pas caché sa déception en voyant les boulettes de papier voler sur la pelouse lors des corners tirés par les joueurs du PSG.

« Ce soir, beaucoup étaient là pour faire la fête et ont été exemplaires, d’autres moins. Je suis désolé mais ceux-là, on ne peut pas dire qu’ils sont supporters de l’OM, ils savent ce qu’on risque. C’est triste, c’est désolant pour le foot et nous-mêmes »

🎙Payet : « Ce soir, beaucoup étaient là pour faire la fête et ont été exemplaires, d’autres moins. Je suis désolé mais ceux-là, on ne peut pas dire qu’ils sont supporters de l’OM, ils savent ce qu’on risque. C’est triste, c’est désolant pour le foot et nous-mêmes. » (@PVSportFR) pic.twitter.com/0gOmbKDiby — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) October 24, 2021

OM / Ligue 1 : Un Marseillais dans l’équipe-type du weekend

Alors que William Saliba a réalisé un énorme match, son coéquipier Duje Caleta-Car a été lui aussi très solide. De quoi intégrer l’équipe type de Ligue 1 de la 11e journée de championnat…

Désormais titulaire dans la défense à trois de Jorge Sampaoli, à la place de Leo Balerdi, Caleta-Car montre qu’il s’impose de plus en plus. Très bon à côté de Saliba, lors du match nul face au PSG, le Croate est dans l’équipe type de la 11 ème journée de Ligue 1. C’est le seul joueur de l‘Olympique de Marseille…

L’éclatant succès des Sang et Or contre Metz (4-1) leur permet de bien figurer dans notre onze du week-end. Lens fait mouche > https://t.co/3RVvpGSy0e pic.twitter.com/7k5pO0gAXE — L’ÉQUIPE (@lequipe) October 25, 2021

Il peut sécuriser la défense– Filhol

« Je pense que la concurrence avec Balerdi est relancée, parce que j’ai l’impression que Sampaoli se dit qu’il a deux joueurs derrière qui prend déjà beaucoup de risques au poste de stoppeur. Peut-être qu’en mettant un joueur axial beaucoup plus sobre dans son jeu, ça peut sécuriser la défense. J’ai pas trouvé Caleta-Car exceptionnel, il est un peu lent, et fait beaucoup de touches de balles. Par contre, il assure et fait pas des boulettes comme Balerdi, il est plus concentré. Dans cette défense à trois au milieu, il amène une certaine sécurité. » Nicolas Filhol— Source: FCM (18/10/21)

OM – PSG : La critique de Ben Arfa sur les joueurs marseillais

L’OM repart avec le point du match nul face au PSG. Les Marseillais auraient même pu faire mieux face à des Parisiens en infériorité numérique…

L’Olympique de Marseille n’a pas décidé de se découvrir lorsque Hakimi a écopé d’un carton rouge. Ainsi, les Olympiens peuvent avoir des regrets sur ce match nul 0-0. En supériorité numérique, les coéquipiers de Payet ont poussé mais pas assez pour battre le PSG, une déception sachant que collectivement le Paris-Saint-Germain a été médiocre ce dimanche.

Ancien joueur de l’OM, mais aussi du club parisien, Hatem Ben Arfa n’a pas reconnu le Marseille de ce début de saison, qui ne lui a pas fait forte impression :

Ce n’était pas l’OM qui m’a fait kiffer depuis le début de saison

« J’ai aimé la première période des Parisiens dans le sens où on sentait qu’ils maîtrisaient le match. Ils ont un peu pêché dans la finition mais, dans l’ensemble, ils étaient sereins. J’ai aimé aussi la relation entre Messi et Mbappé. Elle confirme ce qui germait au cours des derniers matches. En revanche, je n’ai pas retrouvé le Marseille des matches précédents dans les ambitions, comme s’il avait peur des contres parisiens. Ce n’était pas l’OM qui m’a fait kiffer depuis le début de saison… » Ben Arfa – Source: L’Equipe (25/10/21)