L’OM a bien résisté face au PSG en première mi-temps et aurait même pu l’emporter en seconde. Sur le plateau de FCMarseille, nos journalistes Nicolas Filhol et Rayane Benmokrane ont débriefé cette rencontre en compagnie de notre consultant Jean Charles De Bono et de notre invité l’agent Cyril Astier. Voici le replay avec les 3 enseignements, l’analyse à chaud et votre debrief.