Le début du renouveau pour cette ex pépite de l’OM ?

Il avait fait ses débuts sous les ordres de Marcelo Bielsa à l’OM, avant de tenter sa chance en Espagne. Bilal Boutobba avait perdu le fil de sa carrière, il semble se relancer en Ligue 2 à Niort.

Le 14 décembre 2014, Bilal Boutobba est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de l’OM à faire ses grands débuts en Ligue 1 contre l’AS Monaco à 16 ans et trois mois. Mais les 25 minutes disputées cette saison 2014/2015 en trois matches avec Bielsa seront vite oubliées avec l’arrivée du coach Michel. Ecarté par le coach espagnol, le jeune attaquant quittera l’OM l’été suivant en 2016 pour rejoindre le FC Séville. Un choix non concluant, car après deux saisons sans jouer avec l’équipe première, Boutobba va revenir en France et s’engager avec Montpellier. Un pari raté car le minot ne jouera que 35 minutes en 3 matches sur deux saisons. L’été dernier, Boutobba s’est engagé avec les Chamois Niortais en Ligue 2.

Boutobba retrouve du temps de jeu et marque

Bilal Boutoba a déjà participé à 7 rencontres cette saison, il vient de marquer son premier but et a déjà offert 4 passes décisives. Le début du renouveau ?

⚽️ Opportuniste, @boutobba_bilal ouvre le score pour les @ChamoisNiortais ! Il s’agit du premier but chez les professionnels du joueur formé à l’OM 👏#FCSMCNFC pic.twitter.com/T54p9qNzhd — Ligue 2 BKT (@Ligue2BKT) November 7, 2020

Sinon gros début de saison de Boutobba. 1 but et 4 passes décisives en 445 minutes avec niort https://t.co/PqXrm46pas — Kostasinho (@DujeCC) November 8, 2020

le chiffre : 445

C’est le nombre de minutes disputées par Bilal Boutobba depuis le début de la saison avec Niort en Ligue 2. plus que la totalité de sa carrière en pro avant de rejoindre le club de Ligue 2.