Le Département des Bouches-du-Rhône s’active pour le basket en Provence

En 2024, la France accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques . Le Département des Bouches du Rhônes a souhaité s’engager dans cette aventure a ainsi décidé de renforcer et dynamiser sa politique sportive notamment en direction des jeunes, du bel-âge et des personnes en situation de handicap. L’ambition est aussi de renforcer l’attractivité et le rayonnement de nos territoires par-delà nos frontières.

Le Département des Bouches du Rhônes se mobilise notamment sur une discipline emblématique à travers le monde entier, le basket-ball, avec les actions suivantes :

– La collectivité sera partenaire d’un match de l’équipe de France féminine de basket-ball le 21 août prochain au Palais des sports de Marseille. Les Bleues, médaillées de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo l’été dernier et vice-championnes d’Europe en titre, affronteront la Bosnie-Herzégovine pour un match de préparation au championnat d’Europe qui se tiendra du 1er au 18 septembre 2022. 42 ans après sa dernière apparition dans la cité phocéenne, l’Équipe de France féminine fait ainsi son grand retour à Marseille !

– Le Département signera prochainement une convention de partenariat avec la fédération française de basket-ball dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Comme elle l’a fait avec d’autres disciplines sportives (judo, tennis, athlétisme…), la collectivité noue ainsi un étroit partenariat avec la fédération afin de favoriser l’accueil de délégations sur son territoire.

– Martine Vassal, Présidente du Conseil Départemental et de la Métropole Aix-Marseille-Provence, remettra du matériel sportif (ballons, chasuble, plots…) à l’ensemble des 63 clubs de Basket-ball du département, mercredi 8 juin à 14h30, en présence de Frédérique Prud’homme, Présidente du comité de basket-ball des Bouches-du-Rhône et de Dominique Abadie, Président du comité départemental olympique et sportif. A cette occasion, elle remettra également un lot d’équipements (composé d’un sac de sport, une gourde, une serviette…) à chacun des licenciés.

– A l’occasion de la reprise de la tournée « La Provence, Terre de Sports » (prochaine escale à Aubagne du 9 au 11 juin), le Département associe le comité départemental de basket-ball qui propose une animation gratuite et ludique – plus d’infos.

Par ailleurs, le Département soutient au quotidien la pratique du basket sur le territoire et ses 8 424 licenciés. Il subventionne à hauteur de 320 000 euros par an environ les associations qui proposent cette discipline, finance des achats pour le club de Fos Provence Basket et attribue une bourse à deux athlètes : Nora Ahamadi et Maëlle Blein.

Pour renforcer son action, le Département s’est engagé à soutenir les projets portés par les communes pour développer le basket 3×3, discipline olympique, en contribuant notamment à la rénovation ou la création de nouveaux terrains municipaux pour la pratique de ce sport.v