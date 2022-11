Le Département installe un village olympique à Miramas !

A l’approche des Jeux olympiques 2024, la tournée « Provence Terre de Sports » du Département des Bouches-du-Rhône s’arrête à Miramas du 17 au 19 novembre.

Le Département des Bouches-du-Rhône, collectivité hôte des Jeux Olympiques 2024, accueillera les épreuves de voile et de football de cette manifestation sportive planétaire. Pour surfer sur cette dynamique et faire profiter de cet événement à tous les habitants, la tournée sportive itinérante « Provence Terre de sports » sillonne les communes du territoire.

Un village olympique itinérant à Miramas.

Sous la forme d’un grand village olympique mobile, cette tournée entièrement gratuite fera étape au stadium de Miramas du 17 au 19 novembre. Découverte des disciplines olympiques, animations ludiques et sportives, démonstrations, spectacles, stands de réalité virtuelle, de multiples activités sportives adaptées à tous les publics vous attendent pour de beaux moments en famille.

En présence des associations et clubs sportifs locaux, le Département entend susciter des vocations et développer la pratique du sport pour tous, partout sur le territoire. Une excellente occasion de sensibiliser les citoyens de tout âge aux valeurs du sport que sont le respect, l’entraide et le dépassement de soi.

Entrée libre et gratuite.

Stadium Miramas Métropole

Rond-point du Portugal

13140 Miramas

Jeudi 17 et vendredi 18 novembre : 10h – 16h

Samedi 19 novembre : 10h – 17h