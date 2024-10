Le dossier Mbemba, des arbitres pas s’accord avec Letexier et les mots de De Zerbi… Les 3 infos de ce dimanche !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi :

Pas de changement pour Mbemba !

L’OM a connu un retour brutal à la réalité ce dimanche, subissant une défaite écrasante de 0-3 face au PSG. Les supporters marseillais espéraient une performance solide, mais un début de match raté et un carton rouge contesté pour Amine Harit ont rapidement fragilisé l’équipe. Cette situation a relancé le débat autour du manque de combativité et d’expérience dans la défense phocéenne, particulièrement avec un Kondogbia aligné en défense centrale. La question se pose : un retour de Chancel Mbemba serait-il bénéfique pour renforcer cette ligne défensive ?

Lors de la conférence de presse d’hier, un journaliste a interrogé Roberto De Zerbi sur la possibilité de réintégrer Mbemba dans l’équipe. Le coach italien a affirmé que son retour n’était pas prévu. « Peut-être, mais nous avons pris une décision avec la direction, nous avons fait nos choix et nous ne reviendrons pas là-dessus », a précisé De Zerbi. Pour rappel, Chancel Mbemba avait été poussé vers la sortie cet été, ce dernier ne volait pas entendre parler d’indemnités de transfert. Mis à l’écart avec la réserve jusqu’en septembre, il a récemment été réintégré dans le groupe professionnel après la trêve internationale.

La situation de Chancel Mbemba

Cette défaite face au PSG met en lumière les faiblesses de la défense de l’OM, qui a été critiquée pour son manque de solidité. L’absence d’un leader comme Mbemba pourrait se faire sentir dans les matchs à venir. Les Olympiens devront donc trouver des solutions pour renforcer leur défense et éviter de nouvelles déconvenues.

Conclusion

Alors que l’OM se prépare pour ses prochains matchs, les choix tactiques et les ajustements au sein de l’équipe seront cruciaux. La question du retour de Mbemba continue d’alimenter les discussions, même si le dossier est tranché en interne. Les supporters espèrent une réaction rapide de leur équipe pour redresser la barre.

Décision sévère, que fait la VAR ?

Bruno Derrien et Saïd Ennjimi ont récemment commenté le carton rouge controversé donné à Amine Harit par l’arbitre François Letexier, qualifiant cette décision de trop sévère.

Dans une interview accordée à L’Équipe, les deux anciens arbitres ont partagé leur désaccord concernant l’expulsion d’Amine Harit. Bruno Derrien a insisté sur le fait qu’un carton rouge, en début de match, doit être incontestable. Il a expliqué que l’action en question lors de ce OM – PSG ne représentait pas une agression claire, mais plutôt une tentative légitime de jouer le ballon. « Je trouve cette décision extrêmement sévère. Pour un rouge d’entrée de jeu, il faut qu’il soit incontestable et incontesté. Ce n’est pas une agression caractérisée, on sent que le joueur veut jouer le ballon ».

Saïd Ennjimi a, quant à lui, souligné l’importance de la VAR dans ce type de situations. Il a affirmé que l’assistance vidéo aurait dû inciter l’arbitre à revoir les images, ce qui aurait pu renforcer la légitimité de sa décision. Ennjimi a également mentionné que la performance de Letexier est entachée par cette décision, car dans les matchs de haut niveau, chaque détail compte. Manquer une phase clé peut compromettre l’ensemble de l’arbitrage. « L’objectif de la VAR est au moins de demander à l’arbitre de se déplacer pour voir les images s’il y a un doute. Ça aurait été bien de se déplacer, au moins pour la forme. Cela aurait légitimé sa décision. C’est le très haut niveau. On ne retient que ça, un ou deux détails par match. Quand vous passez au travers de la phase de jeu principale d’un match, vous vous ratez. »

Ces commentaires soulèvent des questions sur l’utilisation de la VAR et sur la rigueur des décisions arbitrales dans le football moderne.

De Zerbi attend plus de caractère

Après la défaite de l’Olympique de Marseille (OM) contre le Paris Saint-Germain (PSG) lors de la 9e journée de Ligue 1, Roberto De Zerbi a exprimé ses regrets en conférence de presse d’avant-match. Il a souligné que certains joueurs, ainsi que les entraîneurs, ont besoin d’un temps d’adaptation au contexte marseillais, surtout lors de matchs à enjeu comme le Classique. Pour son premier affrontement avec le PSG, l’équipe n’a pas affiché l’état d’esprit nécessaire.

Roberto De Zerbi a déclaré : « C’est vrai, j’en suis désolé. On avait préparé un match dans le but d’être courageux et d’avoir de la personnalité, mais jusqu’à l’exclusion d’Harit, on n’a eu ni courage ni personnalité. Ce n’était pas le match que l’on avait en tête, c’est un problème. On peut perdre, mais quand on porte le maillot de l’OM, on ne peut pas jouer sans courage, sans personnalité, que l’on soit joueur ou entraîneur. Sinon, tu ne mérites pas de porter ce maillot. »

Il a ajouté : « Il faut avoir une analyse juste et lucide sur les 20 premières minutes. » De Zerbi a insisté sur le fait qu’il ne voulait pas utiliser l’expulsion d’Amine Harit comme excuse pour la performance de son équipe. Bien qu’il ait été déçu par cet incident, il estime qu’en l’absence de cette expulsion, l’équipe aurait pu mieux entrer dans le match. Il a souligné l’importance d’une évaluation honnête des premières minutes de jeu, en précisant : « Que ce soit à l’OM, à Brighton ou à Sassuolo, je n’ai pas peur de perdre, j’ai peur de ne pas jouer les matchs… »

Concernant l’arbitrage de Monsieur Letexier, Roberto De Zerbi a clairement affiché on incompréhension : « L’arbitre a expulsé Harit parce qu’il a vu les traces sur le torse (de Marquinhos). C’est vraiment insensé parce que s’il y a un choc à la tête entre deux joueurs, et que l’un d’entre eux saigne, alors l’autre doit-il être expulsé ? Ce n’est pas ça le football. Mais je ne veux pas parler de cela, je ne veux pas insister au risque d’être sanctionné, c’est à vous de juger.»

Avec deux défaites en neuf journées, il est crucial que le groupe ne s’habitue pas à la défaite. L’OM a déjà perdu plusieurs opportunités. Le prochain défi se profile à Nantes, le dimanche 5 novembre, un match qu’il faudra aborder avec sérieux pour espérer redresser la barre et renouer avec le succès.

Cette déclaration de Roberto De Zerbi souligne l’importance de la détermination et du caractère pour les joueurs de l’OM, des éléments essentiels pour porter le maillot du club marseillais.