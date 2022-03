Le FC Bâle répond à l’OM !

Suite à l’inquiétude affichée par l’OM concernant le placement de ses supporters dans le stade de Bâle, le club Suisse a répondu via un communiqué…

La police Cantonale a décidé de fermer le parcage marseillais à l’occasion du match FC Bâle vs OM. Mais le club suisse compte bien recevoir les supporters marseillais et pourrait finalement mettre dans un parcage ses propres ultras…

Le FC Bâle a toujours été en faveur de la venue de supporters visiteurs

« Le FC Bâle tient à souligner qu’il fait tout son possible pour organiser ce huitième de finale retour d’UEFA Europa Conférence League de façon divertissante et fair-play. La décision de la Police Cantonale de Bâle-Ville de fermer le parcage visiteur a surpris et contraint le club à revoir en dernière minute l’organisation de ce grand événement au St. Jakob-Park. Le FC Bâle a toujours été en faveur de la venue de supporters visiteurs dans son antre mais condamne fermement toute forme de violence. » Communiqué FC Bâle – Twitter (15/03/2022)

Alors que les informations concernant la possible venues des supporters marseillais à Bâle sont contradictoires, l’OM demande un éclaircissement au club suisse.

« L’Olympique de Marseille dénonce les informations contradictoires du FC Bâle concernant l’accueil de ses supporters, à l’occasion du match retour d’UEFA Europa Conference League, jeudi prochain en Suisse. En publiant hier après-midi sur son site internet de nouvelles modalités de billetterie réservées aux supporters marseillais, tout en leur refusant l’accès au parcage visiteurs, pourtant prévu lors des réunions préparatoires, le FC Bâle a créé un contexte d’organisation, illisible, unique et dangereux. Le parcage visiteurs reste la meilleure option pour garantir la sécurité de nos supporters, comme cela est prévu pour n’importe quel déplacement et dans n’importe quel stade d’Europe. Dans les conditions actuelles, les supporters se retrouveraient livrés à eux-mêmes. Nous demandons, une énième fois, au FC Bâle d’échanger avec la police bâloise et de revoir sa position pour offrir les meilleures conditions d’accueil. » Communiqué officiel de l’Olympique de Marseille (15/03/2022)