Le Gigot est au-dessus de la quenelle !

On s’attendait à des changements dans la compo. Guendouzi aurait pu reculer au milieu et libérer une place pour Payet. On attendait aussi un Dieng en pointe avec Harit et Sanchez derrière lui… ou Sanchez et Payet. Ce ne fût pas le cas. Le duo Veretout-Rongier restait en place et Guendouzi laissait la sienne à Ünder. Tudor nous envoyait alors un message très clair : « Je suis droit dans mes bottes, prêt à mourir avec mes idées ». Et le fait est que la première mi-temps olympienne lui a presque donné raison.

La possession était largement marseillaise, le jeu se déroulait dans le camp lyonnais, le pressing des hommes de Tudor ne cessait pas. On a failli croire à une baisse de régime aux 20 minutes de jeu, mais pas du tout. Sanchez était à deux doigts d’ouvrir la marque sur un centre d’Harit mais le chilien se faisait subtiliser le ballon d’un rien du tout (12e), beaucoup appelaient au pénalty mais pour moi il n’y avait rien. Sanchez sur un corner d’Harit devançait son vis-à-vis mais il mettait à côté (21e). Pour le reste, les défenses prenaient le pas sur les attaques, y compris sur les quelques velléités lyonnaises.

On avançait vers la mi-temps quand Gigot catapultait rageusement dans la cage lyonnaise un corner d’Harit. Le plus dur était fait, la joie du défenseur avignonnais de l’OM faisait plaisir à voir, communiant avec le virage sud.

On attendait des olympiens qu’ils maintiennent la pression sur leur adversaire pour se mettre rapidement à l’abri. Ce ne fût pas tout à fait le cas. Blanc envoyait Toko-Ekambi et Reine-Adélaïde, ce qui avait peut-être pour effet de rendre les olympiens plus prudents. Les lyonnais avaient plus souvent le ballon alors que nos joueurs apparaissaient plus attentistes et nous commencions à nous inquiéter de voir les lyonnais revenir.

Mais il y eut beaucoup d’abnégation chez les hommes de Tudor, ce qui leur permît de garder jusqu’au bout leur avance. Guendouzi entré en jeu auparavant, se retrouvait au duel avec Lopes mais le gardien lyonnais sortait vainqueur, il s’agissait tout simplement de la meilleure occasion du match (87e).

L’OM sort donc vainqueur de ce duel et nous nous en réjouissons, mais nous ne sommes pas guéris de nos carences offensives, de notre peu de capacité à créer du danger tangible dans le camp adverse.

À noter l’entrée de Payet sous les ovations, une entrée positive.

Pau Lopez et M’Bamba sont encore au-dessus, mention à Gigot pour son but. Tout le monde s’est arraché, je n’ai pas de merguez. Tudor, solide, mais on voudrait voir plus de créativité devant, là c’est insuffisant.

On revient à 1 point du podium, nous sommes devancés par Rennes alors que Lens ne faiblit pas.

Vive le grand Roger Magnusson !

Thierry B. Audibert