Le grand chantier [Thierry B. Audibert]

Ce soir, tous au stade, trop bon, retrouver les collègues et vibrer ensemble en poussant derrière l’OM, à 63 000 personnes, ce qui est formidable.

Difficile, compliqué de faire un billet d’avant-match en ce début de saison avec le oaï que nous met Pablo. It’s raining men fada. Tu crois que c’est fini, bim… il arrive lui, on annonce lui en échange de lui, Pim Pam Poum, qui va partir, qui va rester ? Lui, il est là mais peut-être que demain, non.

L’état de forme des joueurs ? Très inégal, entre ceux qui n’ont pas fini de digérer la préparation, ceux arrivés trop tard, un qui est trop gros, l’autre que de toute façon faut qu’il parte. Tu rajoutes ceux qui n’ont encore rien montré et pour lesquels la porte semble ouverte : Balerdi, Ünder, Milik, ceux qui sont importants mais dont il n’est pas exclus qu’en cas de bonne proposition il ne leur soit pas proposé de partir… et par-dessus tout ça, voilà que la rumeur Ronaldo s’est encore intensifiée cette nuit avec un italien qui affirme qu’il y a contact entre l’agent du joueur et l’OM.

Va faire une équipe avec de l’envie, prête à jouer un football cohérent avec les idées de l’entraîneur, et toute l’intensité nécessaire… ma foi.

Et quand même, tu as Nantes qui arrive pour te faire déjouer, t’emmerder, envoyer des flèches dans les espaces et comme l’a dit sans se cacher Kombouaré l’entraîneur : essayer d’amener le Vélodrome à se retourner contre son équipe. Essaye mon gars… qu’est-ce que tu veux lui répondre ? Il a décelé une faiblesse potentielle, il tentera, c’est le jeu.

Et puis le climat est malsain dans la TeamOM. Tu critiques un joueur qui est le gâté d’un autre, bim, insultes direct. Des journalistes se font charrier par des types qui semblent n’avoir que ça à faire, des procès virtuels en jouant tout à la fois le juge d’instruction, l’avocat général et le président du tribunal. Cela peut arriver même aux plus sympas, et d’autres plus chevronnés se font emmerder par des sites montés on ne sait où, pour des détails dont tout le mode se fout, avec courage suprême, un papier non-signé. Bref, de nos jours, il faudrait presque se taire pour être tranquille ou juste laisser couler le robinet d’eau tiède, la guimauve, l’anodine menthe à l’eau.

On repart sur ce match de Nantes avec les mêmes interrogations de départ que pour le précédent… plus une concernant le gardien. Si Pau Lopez est rétabli, reprendra-t-il toute de suite sa place dans les cages, est-ce vraiment sa place ? Cela nous intéresse clairement.

Pour Balerdi, que va décider Tudor ? C’est peut-être le moment que le petit Touré nous montre ce qu’il sait faire. Ünder redémarrera-t-il ou bien Payet, ou Verretout… ou Alexis Sanchez viendra en remplacement, il me tarde de savoir.

Et Milik ? Stop ou encore ? À suivre.

Tudor devra faire des choix forts, préparer son coaching pour le cas où selon la physionomie du match il faudrait faire évoluer le onze de départ, si tant est que les éléments à sa disposition, c’est à dire tous selon ce qu’il a laissé entendre, aient évolué physiquement et montrent une meilleure capacité à répéter les gros efforts que son jeu demande.

Au milieu de ce grand chantier qu’est l’OM, son équipe aura-elle les ressources de nous servir une cuisine footballistique acceptable

Vive le grand Roger Magnusson !

Thierry B. Audibert