Le gros conseil mercato de Dugarry aux dirigeants et joueurs de l’OM !

André Villas-Boas sait que les finances du club olympiens sont serrées. Du coup le coach olympien ne veut pas voir partir un seul joueur de son effectif cet hiver. Un constat partagé par le champion du monde 98 Christophe Dugarry…

Sur RMC, Christophe Dugarry a évoqué le mercato hivernal de l’OM. Pour lui, il ne faut toucher à rien, l’effectif doit rester le même…

Les dirigeants, surtout, ne touchez absolument à rien — Dugarry

« C’est tellement compliqué de créer un groupe avec un entraineur qui a les bons mots et des joueurs qui adhèrent. C’est une année qui se passe magnifiquement bien. C’est une chance pour des clubs qui sont assez instables depuis plusieurs années. L’équipe de foot, c’est une Ferrari, un grain de sable peut dérégler beaucoup de choses. Les dirigeants, surtout, ne touchez absolument à rien. Mis à part un véritable renfort, cela ne sert à rien de partir sur des pistes qui n’ont pas lieu d’être. Quand tu as la chance de vivre à Marseille et que cela se passe bien, j’ai envie de dire aux joueurs : profitez-en. Ramenez l’OM en Ligue des champions, ils ne trouveront pas mieux ailleurs. Les joueurs restez la bas ! » Christophe Dugarry – Source: RMC