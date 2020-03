Le gros coup de gueule de Cantona contre les parisiens qui traitent Raoult de charlatan !

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille et de Manchester United, Eric Cantona a poussé un coup de gueule à l’encontre des média et des experts parisiens qui ont traité le Professeur Didier Raoult de charlatan.

Dans une video posté sur les réseaux sociaux, l’ancien joueur de l’OM et Manchester Eric Cantona a soutenu le Professeur marseillais Didier Raoult dans sa lutte contre le Coronavirus. Il a posé un gros coup gueule à l’encontre du microcosme parisien qui a tenté de le discriminé dans les médias :

Le coup de Heule de Cantona en Vidéo ci-dessous :



Il y a quelques jours le Professeur Raoult avait annoncé que les premiers essais de la chloroquine réalisés à l’Institut Hospital-Universitaire de Marseille étaient spectaculaires pour traiter les personnes infectées par le Coronavirus :

« C’est spectaculaire. La charge virale moyenne avec ce virus est normalement de 20 jours. Et tous les gens qui meurent à cause du corona ont encore le virus. Ne plus l’avoir, ça change le pronostic. » Professeur Raoult – Source : Institut Hospital-Universitaire de Marseille