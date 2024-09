Le gros pétage de plomb de Medhi Benatia contre l’arbitre à la mi-temps d’OL-OM !

L’Olympique de Marseille s’est imposé face à Lyon au terme d’un match fou (2-3) . La rencontre a aussi été marquée par des erreurs d’arbitrage de M. Bastien, notamment l’expulsion injuste de Leonardo Balerdi dès la 4e minute de jeu et un pénalty offert avant la pause alors que Lacazette était hors jeu au départ de l’action.

A la mi-temps, le conseiller du président de l’OM Mehdi Benatia n’a pas raté l’occasion de dire le fond de sa pensée au corps arbitral : « Il y a faute de Lacazette au départ ! Deux fautes de Balerdi et tu mets le carton rouge, tu lâches un pénalty ! Commencez à nous respecter, commencez à nous respecter. La semaine dernière, Cornelius, là encore. Ne prenez pas les gens pour des cons, ne prenez pas les gens pour des cons ! », a ainsi hurlé Benatia dans les couloirs du stade. A voir en image ci-dessous.

« 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗮̀ 𝗻𝗼𝘂𝘀 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁𝗲𝗿. 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗮̀ 𝗻𝗼𝘂𝘀 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁𝗲𝗿… 𝗣𝗿𝗲𝗻𝗲𝘇 𝗽𝗮𝘀 𝗹𝗲𝘀 𝗴𝗲𝗻𝘀 𝗱𝗲 𝗰***. » Medhi Benatia furieux contre Benoît Bastien. 🤬 🎥 @DAZN_FR pic.twitter.com/TXgkJrJKQ2 — Actu Foot (@ActuFoot_) September 22, 2024

C’est très grave !

Le dirigeant olympien en a d’ailleurs remis un couche au terme de la rencontre. au micro de DAZN :

« Avec l’adversité que l’on a eu aujourd’hui avec M. Bastien, c’est très grave encore ce qu’il fait, la semaine dernière avec Cornelius et encore aujourd’hui. Bravo aux joueurs et au coach. mais il y a aussi trop de choses que l’on ne peut pas laisser passer, chaque semaine te demander « quand est-ce qui vont nous la faire »… Il y a trop de choses qui sont douteuses sur la première mi-temps et sur l’ensemble du match. Je ne suis pas surpris, quand j’ai vu que c’était Bastien l’arbitre pour le match, j’étais pas bien. L’année dernière déjà c’était pareil, il suffit de regarder les images. Ce n’est pas normal, ça fait beaucoup. Heureusement que l’on a des mecs courageux et vaillants, » a déclaré le conseiller sportif de l’OM Mehdi Benatia.

