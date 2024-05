Le HAC OM (2-1) : Pas de miracle et fin d’une saison noire !

L’Olympique de Marseille s’est imposé face au HAC (2-0) à l’occasion de la 36e journée de la Ligue 1. Dans le même temps Lens et Lyon ont arraché des matchs nuls respectivement face à Montpellier (2-2) et Strasbourg (1-1). L’OM termine donc 8e du classement de Ligue 1 et ne disputera donc pas de coupe d’Europe la saison prochaine.

HAC 1 2 OM Baillo sp 57′ Aubameyang 78 Murillo

Retrouvez le debrief du match en Live ci-dessous !

A lire aussi : Mercato OM : Un scénario à la Lihadji / Kamara se profile?

Le onze marseillais

Lopez

Murillo Mbemba Balerdi Garcia

Veretout Gueye

Clauss Moumbagna Aubameyang Henrique

Le Match :

Pas de miracle ! L’OM ne disputera pas de Coupe d’Europe la saison prochaine ! Si, les marseillais ont fait le travaille en s’imposant face au HAC (1-2) grâce à des buts en seconde période d’Aubameyang et Murillo, ils n’avaient malheureusement plus leur destin entre leurs mains. En effet ils fallait compter sur une défaite de Lens et/ou de Lyon, mais aucune des deux équipe n’a finalement craqué lors de cette dernière journée de championnat. Lens concède le nul contre Montpellier (2-2) tandis que l’OL et Strasbourg se séparent sur le score de (1-1).

L’Olympique de Marseille termine donc à la huitième place du classement de Ligue 1 et ne disputera donc pas de Coupe d’Europe la saison prochaine. C’est une véritable saison noire pour le club marseillais qui se termine enfin. Il faudra encore une fois tout reconstruire cette été pour débuter un nouveau cycle.