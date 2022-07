Le jeu de Tudor, quel onze ? les rumeurs mercato OM… DFM en live !

On se retrouve à un horaire inhabituel pour ce dernier Débat Foot Marseille. L’émission est diffusé en direct ce lundi à 14h30 avec nos journalistes Rayane Benmokrane Nicolas Filhol. Nos invités Matthias Manteghetti et Titi c’est toi le boss ! Au sommaire : le système de jeu de Tudor, quel onze et les rumeurs mercato ! Live uniquement sur Twitch et rediffusion sur Youtube.

DFM SUR Twitch