Le mercato s’agite dans tous les sens à Marseille. Infos, rumeurs en vrac dans le sens des arrivées et des départs, matches amicaux… Retour sur la victoire de l’OM face à Villarreal. Le dossier Kamara, Wass et Maksimovic et le débat : l’OM peut-il aller chercher le titre cette saison?

