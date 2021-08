Le JT de l’OM| Un nouveau crack du Barça dans le viseur de Longoria

Le mercato s’agite dans tous les sens à Marseille. Infos, rumeurs en vrac dans le sens des arrivées et des départs, matches amicaux… Retour sur la victoire de l’OM face à Montpellier et le gros match de Dimitri Payet. Page mercato avec Ferhat, le retour de Milik et la piste Moriba du FC Barcelone !



