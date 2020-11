Le LOSC veut s’inspirer de l’OM ?

Très critiqués cette semaines après les défaites de l’OM, du PSG, Rennes et Nice, les clubs français ont été sauvés par la grosse victoire de Lille face au Milan. Benjamin André veut s’inspirer de l’OM 2018 pour aller le plus loin possible en Ligue Europa…

Après la large victoire 0-3 du LOSC à Milan, le milieu de terrain Benjamin André a affiché sa satisfaction et son ambition au micro de la chaîne Téléfoot. l’ancien rennais veut tout jouer à fond et réaliser un gros parcours en Europa League.

« Bien figurer sur tous les tableaux est un objectif. Aller très loin en Coupe d’Europe, c’est aussi un objectif. On a vu Marseille qui l’a fait il y a trois, quatre ans et est arrivé en finale. On critique souvent les clubs français qui ne jouent pas forcément la Coupe d’Europe. Nous il n’y a pas de ça, on joue tous les matchs à fond, pour les gagner. La preuve ce soir. » Benjamin André – source : Téléfoot (05/11/2020)