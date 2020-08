Le match OM – Montpellier officiellement annulé !

Comme on pouvait le pressentir, le match amical entre l’OM et Montpellier qui devait avoir lieu ce mercredi soir n’aura pas lieu. Et pour cause, Un joueur montpelliérain est suspecté d’être positif au Covid-19. Le club vient de l’annoncer via le communiqué suivant :

Communiqué officiel de l’OM :

Par mesure de précautions sanitaires, l’Olympique de Marseille et le Montpellier Hérault Sport Club ont décidé, à regret, d’annuler le match amical prévu ce mercredi 5 août au soir.

Les supporters ayant d’ores et déjà acheté des billets pour ce match seront intégralement remboursés.