Le match OM – Strasbourg résumé en 5 actions !

L’OM a partagé les points avec Strasbourg après un match disputé au Vélodrome, se terminant sur un score de 1-1. Bien que les Marseillais aient dominé en possession et en occasions, les Alsaciens ont su résister et obtenir un précieux nul grâce à une défense solide et une égalisation de Greenwood.

Le match entre l'OM et Strasbourg s'est terminé sur un score de 1-1, avec un retour en force de Marseille après un début de rencontre difficile. Mené à la pause, l'OM a réagi en seconde période grâce aux entrées de Lirola, Merlin et Vaz, mais n'a pas réussi à concrétiser ses occasions, notamment une possible faute dans la surface strasbourgeoise sur Rowe. Strasbourg, bien organisé, a résisté aux assauts marseillais et a égalisé grâce à un pénalty transformé par Greenwood. Le match a été marqué par plusieurs phases de jeu tendues, avec des cartons et des blessures, mais Strasbourg a su contenir la pression de l'OM, notamment grâce à une défense solide et des arrêts décisifs de Petrovic. Malgré une domination dans la possession, l'OM n'a pas réussi à convertir ses nombreuses occasions, tandis que Strasbourg a pris un point précieux en déplacement.

L’OM a encore manqué de réalisme !

Voici un résumé du match OM – Strasbourg (1-1) en 5 actions clés :

23′ – Ouverture du score pour Strasbourg : Sur une passe de Santos, Emmanuel Emegha se trouve seul face à Rulli et ouvre le score avec un ballon piqué du droit, trompant la défense marseillaise. 68′ – Égalisation de l’OM : Mason Greenwood transforme un penalty à ras de terre suite à une faute de Santos sur Vaz. Le score est désormais de 1-1. 72′ – Le poteau d’Emegha : Strasbourg réagit avec une belle frappe d’Emegha, qui touche le poteau marseillais, montrant que les Alsaciens ne se laissent pas abattre. 79′ – Une belle occasion pour Vaz : Sur une ouverture de Greenwood, Quentin Merlin centre pour Robinio Vaz, mais sa reprise passe au-dessus du but, offrant une occasion manquée pour l’OM. 90’+7 – Strasbourg résiste : En toute fin de match, l’OM multiplie les offensives, mais Petrovic et la défense strasbourgeoise parviennent à tenir bon et empêchent Marseille de s’imposer, malgré plusieurs corners et une pression intense.

