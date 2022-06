Le mercato de l’OM peut (enfin) commencer !

Suspendu à la décision de la LFP, le mercato de l’OM va pouvoir commencer. Pablo Longoria et Javier Ribalta doivent valider plusieurs dossiers côté arrivée mais aussi trouver des portes de sortie pour les indésirables…

L’information est tombée hier en fin de journée, le verdict de la DNCG attendu depuis plusieurs semaines est arrivé. Les voyants sont aux vert pour le club marseillais qui va pouvoir recruter sans la moindre contrainte imposée par le gendarme financier du football français. « la DNCG a été satisfaite par ses échanges avec l’OM et par les pièces complémentaires fournies par le club » et a donc décidé de lever le sursis prononcé récemment son encontre. Pablo Longoria va pouvoir donc passer au concret !

DCNG : Feu vert pour l’OM !!!! https://t.co/0aOsV2NrAi — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 23, 2022

Bazoer première recrue ?

L’OM a raté Axel Witsel mais pourrait s’offrir Riechedly Bazoer. Selon la Provence, le défenseur ou milieu de terrain « a déjà trouvé un accord avec l’OM sur un futur contrat. Ribalta a entretenu le contact ces derniers jours, surtout quand des discussions avec les Allemands de Mönchengladbach ont filtré. Le champ est libre désormais. »

Le staff olympien travaille également sur les retours d’Amine Harit et William Saliba qui n’étaient que prêtés la saison dernière. Le premier pourrait débarquer contre un chèque de 8M€, pour le second les montants semblent s’élever jusqu’à 40M€ ce qui semble bien compliqué pour les finances marseillaises.

Une foultitude de rumeurs se multiplient, y compris en attaque. Le profil de Justin Kluivert serait apprécié et des négociations avec l’AS Roma seraient en cours. L’OM aurait même fait une offre de 10M€. Autre dossier en discussion, celui de Nuno Tavares qui pourrait être prêté par Arsenal.

Une longue liste des indésirables !

Pablo Longoria doit recruter pour satisfaire Jorge Sampaoli mais il doit aussi dégraisser pour s’offrir une marge de manoeuvre plus importante car McCourt ne veut plus remettre la main à la poche. Selon l’Equipe, « le déficit de l’OM aurait fondu de moitié par rapport à celui de l’exercice précédent (qui était de 76 M€), ils ne pourront pas se permettre des opérations XXL et il faudra encore être inventif pour engager les cinq recrues visées et vendre, aussi. »



Dans cette optique, plusieurs joueurs sont considérés comme des indésirables. Kevin Strootman, Nemanja Radonjic, Jordan Amavi reviennent de prêt respectivement de Cagliari, Benfica et Nice et ne font pas partie des plans. L’OM ne dispose pas de beaucoup de solutions de sortie. Autre élément poussé vers la sortie, Duje Caleta-Car va encore être proposé en Premier League ou il a des offres. Mais l’international croate pourrait aussi rester et partir libre dans un an. Luis Henrique devrait lui aussi quitter Marseille, si Longoria dispose d’un accord avec le Torino pour un prêt avec OA, l’ailier gauche brésilien aurait une préférence pour un départ vers la Liga ou l’Eredivisie ou il a des opportunités… Des éléments décevant comme Lirola et Kolasinac ne seront pas retenus, Steve Mandanda pourrait lui aussi partir, Nice et Rennes le courtisent… Milik affirme vouloir rester, mais si une belle offre italienne arrive, son départ n’est pas exclure…