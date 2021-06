Le mercato d’été 2021 est officiellement ouvert ! Suivez celui de l’OM avec nos curseurs de probabilité !

Le Marché des transferts vient d’ouvrir ses portes ce mercredi 9 juin 2021. A compter d’aujourd’hui, et comme à chaque période de mercato, vous pouvez suivre le meilleur du mercato de l’OM sur « Football Club de Marseille » et notre page mercato dédiée.

Le mercato estival 2021 ouvre officiellement ses portes ce mercredi 9 juin, il se refermera le 31 août prochain. Comme d’habitude, vous retrouverez nos curseurs de probabilité pour chaque info ou rumeur qui circule dans les différents médias. Pour les non initiés, ce pourcentage permet de situer le niveau de faisabilité du transfert. En partant de la « rumeur en bois » pour arriver à l’officialisation. Retrouvez tous les soirs les plus grosses infos et rumeur du mercato OM, mais aussi celles du mercato des concurrents et bien sûr les tableaux récapitulatifs…