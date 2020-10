Le mercato est terminé… pas de 6e recrue (latéral droit) à l’OM… Un joker mardi ?

La journée de ce lundi 5 Octobre 2020 a été riche. Le mercato de l’OM, comme tant d’autres, s’est emballé. A priori aucun accord n’a été trouvé concernant l’arrivée d’un latéral droit…

Michael Cuisance a bien rejoint l’OM dans le cadre d’un prêt, Bouna Sarr a fait le chemin inverse pour un montant estimé à 10M€. Maxime Lopez a lui aussi quitté Marseille mais pour l’Italie, dans le cadre d’un prêt avec OA estimé au maximum à 3M€ plus un pourcentage à la revente. Par contre, aucun accord n’aurait été trouvé concernant un latéral droit…

Maelhe pas d’accord avant minuit ?

Si l’information pourrait tomber plus tard dans la nuit, à minuit l’accord entre Genk et l’OM concernant le transfert de Joakim Maelhe. L’OM pourrait faire comme avec Valentin Rongier l’été dernier et prendre un joueur sous forme de joker (uniquement en France)…

Selon Mohamed Bouhafsi, le deal ne s’est pas fait car Genk a demandé 15M€ !

❌⚪️🔵 Alors que le joueur avait donné son accord, Joakim #Mæhle ne signera pas à l’#OM. Genk a tenté ce soir une surenchère de dernière minute avoisinant 15M€, loin des premiers échanges. Marseille va donc se diriger dans les prochains jours sur un joker. #RMCSport — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) October 5, 2020