Le mercato de l’OM va s’emballer la semaine prochaine ?

Le mercato de l’OM ne s’emballe pas pour le moment. Seuls Geoffrey Kondogbia et le jeune Iuri Moreira ont signé au club. Un agent en relation avec le club explique dans la Provence du jour que ce calme est dû à la reprise tout juste de l’entrainement. Lors de la présentation de Marcelino, le nouveau coach et le président Longoria ont affirmé que l’OM travaille pour signer de nouveaux joueurs.

Aucune équipe n’est entièrement prête avant le début de la saison

« Il faudra faire quelques changements, on aura besoin de profils différents, expliquait Marcelino lors de sa présentation, mardi dernier. Ça fait un moment qu’on en discute. Tout le monde veut un effectif bouclé le plus rapidement possible mais dans le football d’aujourd’hui c‘est impossible. Je ne sais pas si je suis malchanceux mais ça ne m’est jamais arrivé dans ma carrière. Aucune équipe n’est entièrement prête avant le début de la saison.«

On veut recruter le plus tôt possible sans précipitation

« La saison dernière rappelez-vous quand sont arrivés les recrues, déclarait Longoria mardi dernier lors de la présentation du coach. La même question revenait lors des premiers jours de l’entraînement. Il y avait peu de joueurs dans l’effectif. Le groupe travaille dur avec beaucoup de conviction et de stratégie dans le marché. Avec les barrages de la Ligue des champions la situation idéale est d’anticiper le plus tôt possible pour donner au coach la possibilité de travailler avec un effectif le plus large possible. On veut recruter le plus tôt possible sans précipitation et en faisant les opérations au bon moment.«

Bienvenue à 𝗠𝗮𝘀𝘀𝗮𝗹𝗶𝗮 Geoffrey 🔵⚪️ pic.twitter.com/hXOlUDsFqr — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 1, 2023

Comme chaque année ça ronronne

« C’est calme de partout, explique un agent en contact avec l’OM, dans les colonnes de la Provence du jour. Comme chaque année ça ronronne. N’oublions pas que les clubs viennent tout juste de reprendre l’entraînement que des entraîneurs ont été nommés tardivement et qu’il y a eu des passages devant la DNCG.«