Le message de Sampaoli à Milik, l’explication sur Kolasinac et les craintes de Bakambu… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi : Le message de Sampaoli à Milik, l’explication sur Kolasinac et les craintes de Bakambu…

OM : Sampaoli envoie un message fort à Arek Milik !

Ce vendredi, Jorge Sampaoli était en conférence de presse après Cédric Bakambu ! Le coach argentin a répondu aux questions des journalistes et notamment sur la relation qu’il peut avoir avec Milik et sa frustration lors de sa sortie ce jeudi.

Ce jeudi, l’OM a gagné sa rencontre face à Qarabag sur le score de 3-1 grâce à un doublé d’Arek Milik. Frustré de sa sortie, le Polonais a bien fait comprendre qu’il ne voulait pas retrouver le banc et espérait certainement marquer un troisième but.

On a gagné, il a marqué donc Milik doit être heureux — Sampaoli

Jorge Sampaoli a répondu aux questions des journalistes à ce sujet ce vendredi en conférence… Le coach argentin a envoyé un message fort à son attaquant. Selon lui, il doit avant tout être heureux pour le club et pour la victoire.

« La relation entre un footballeur et un entraîneur est très hermétique. Je parle directement à lui pendant les entraînements. et on parle beaucoup. Comme buteur, Milik est top et fait partie des tops. Mais dans la communiation il y a aussi du travail à faire et parfois il devrait trouver des partenaires libres sur le terrain ou plus d’espaces afin de fixer l’adversaire. Il faut savoir occuper l’espace de chacun. Ce n’est pas ce qu’il fait de mieux comme buteur. Il est très très bon à la finition mais il peut améliorer sa relation avec les autres joueurs sur le terrain et on travaille là-dessus(…) Il doit être heureux car il a marqué, parce que l’équipe a gagné et qu’un partenaire est entré à sa place. Les joueurs cherchent des excuses pour ne pas être heureux. On a gagné, il a marqué donc il doit être heureux. S’il n’est pas heureux à ce moment-là, il doit peut-être en parler avec quelqu’un d’autre » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (18/02/22)

Mercato OM : Sampaoli explique pourquoi Kolasinac joue peu

Ce vendredi, Jorge Sampaoli était en conférence de presse après Cédric Bakambu ! Le coach argentin a répondu aux questions des journalistes et notamment sur la non présence de Kolasinac dans le onze ces derniers jours.

Ce jeudi, l’OM a gagné sa rencontre face à Qarabag sur le score de 3-1 et va devoir rejouer dès ce dimanche face à Clermont à 20h45… Un joueur n’a pas eu beaucoup de temps de jeu depuis son arrivé : Sead Kolasinac.

Le football c’est la polémique — Sampaoli

Jorge Sampaoli a répondu aux questions des journalistes à ce sujet ce vendredi en conférence… Le coach argentin affirme que le Bosnien n’est pas encore à 100% physiquement et tactiquement. Il patiente donc que le latéral s’imprègne vraiment afin de le lancer dans le grand bain.

« Il a peu joué avant d’arriver, c’est un nouveau club avec une nouvelle langue, un nouveau système et des nouveaux partenaires. Il a beaucoup joué compte-tenu de tout ce qu’il doit découvrir. C’est peut-être aussi pour cela que Bakambu a joué plus. Ce serait un risque pour lui de le mettre titulaire même si cela serait plus simple pour moi. Il ne connait pas encore bien le système et part donc avec un désavantage. Il est impliqué sans jouer pour le moment et veut apprendre. Il va peut-être rapidement l’intégrer. Je n’ai pas l’intérêt de faire jouer un joueur qui n’est pas à 100% car cela nous rend vulnérable.. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (18/02/22)

OM : « On s’attend à un match compliqué à Qarabag en Conference League »

Ce vendredi, Cédric Bakambu est le joueur en conférence de presse avec Jorge Sampaoli ! Le Congolais a répondu aux questions des journalistes et notamment sur le niveau de leur adversaire en Conference League, Qarabag.

Ce jeudi, l’OM a gagné sa rencontre face à Qarabag sur le score de 3-1. Les supporters ont été impressionné par le niveau des Azerbaïdjanais qui n’ont pas démérité et ont même inquiété Steve Mandanda à plusieurs reprises.

Cédric Bakambu a répondu aux questions des journalistes et notamment sur le niveau des adversaires… L’attaquant s’attend forcément à un match difficile à Bakou jeudi prochain pour le retour du barrage de Conference League.

« Avant de commencer un match on n’est jamais à la cool. Ils ne sont pas en Europe par hasard. On s’attend à un retour très compliqué. Ce ne sera pas une partie de plaisir et il va falloir aller chercher la qualification là-bas » Cédric Bakambu – Source : Conférence de presse (18/02/22)