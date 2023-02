Le plan de Galtier (avec Mbappé) pour contrer l’OM !

L’Olympique de Marseille a battu le PSG en début de mois, l’éliminant ainsi de la Coupe de France. Une défaite qui a du mal à passer chez les supporters parisiens…

Ce weekend, les Parisiens reviennent au Vélodrome. Pour ce second round, Christophe Galtier pourra compter sur sa star Kylian Mbappé.

« Revanchard ? Pas sur un plan personnel. Je veux préparer l’équipe du mieux possible et avoir le meilleur plan de jeu. Mes joueurs sont-ils revanchards ? Il y a beaucoup d’orgueil dans cette équipe et évidemment que l’orgueil sera un élément important. Déjà il faudra gagner des duels, sortir de la pression marseillaise et avoir beaucoup plus de courses dans la profondeur. Avec Kylian, Il y aura de la profondeur. Mais il n’y aura pas que Kylian pour amener de la profondeur. D’autres joueurs devront se projeter plus librement avec beaucoup plus de détermination qu’en coupe. » Christophe Galtier – Source : L’Équipe

Avec leur équipe, ils devraient gagner tous les week-ends

« Avec tous leurs joueurs, Neymar, Marquinhos, Messi, Mbappé, Ruiz, Ramos, etc.., il n’y a aucune équipe qui peut être favorite contre eux. La pression, c’est que eux qui peuvent l’avoir. Avec leur équipe, ils devraient gagner tous les week-ends. On est confiants à domicile, donc on y croit. On va lutter avec tous nos moyens, on va vouloir faire un gros match. Mais ca dépendra aussi de l’adversaire, chaque match est différent. Ca se joue sur des détails. Evidemment que c’est un match important contre le PSG. Mais ce n’est pas un match déterminant parce qu’il restera encore beaucoup de matchs à disputer jusqu’à la fin de la saison » Igor Tudor – source : Conférence de presse (24/02/2023)