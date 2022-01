Le plus bel objectif de la saison ! [Thierry B. Audibert]

Nous nous étions quittés samedi dernier sur la belle performance olympienne en terre lensoise. Une masterclass de Sampaoli et son groupe qui nous avait laissés plein d’une espérance légitime et justifiée.

Ce soir, c’est la Coupe de France qui s’invite au menu avec la réception de Montpellier au Stade Vélodrome, une équipe qui ne pourra pas se présenter dans sa meilleure configurarion.

La méfiance sera tout de même de mise car on peut toujours avoir moins d’exigence et de tonus au moment d’affronter un adversaire amoindri. C’est une chose très humaine qui coûte cher parfois. On ose donc croire que Sampaoli ne laissera pas son équipe tomber dans ce panneau grossier, d’autant plus que la Coupe de France est à mes yeux le plus bel objectif de la saison.

Il est temps de faire revenir la Vieille Dame sur la Canebière. Dans cette perspective, nous devons espérer que les questions mercatos qui titillent quelques joueurs marseillais ne viendront pas perturber les performances attendues ce soir de leur part. Il serait malvenu de ne pas parvenir à passer l’obstacle montpelliérain.

Mandanda devrait faire son retour dans la cage, et nous pouvons nous poser la question sur la présence de Milik dans la composition de départ.

Le coach argentin alignera-t-il son équipe type ou fera-t-il des concessions à la rotation, personne ne peut le garantir, d’autant que tout le monde sera dispo côté marseillais.

Nous verrons !

N’hésitons pas à penser que Montpellier fera tout pour retarder l’échéance et vendre chèrement sa peau, diminué ou pas, car sait-on jamais comment peut tourner un match lors des tirs au buts.

Pour ma part, je n’aurais en principe pas du voir le match car j’étais censé jouer à cette heure-ci le Livre de Jobi à Étampes, en région parisienne. Le spectacle a été annulé en raison du Covid, mais je me consolais en pensant que je verrais ce match, las… ma femme avait pris des billets pour assister à une représentation en direct de New-York de je ne sais plus quel opéra, au cinéma de La Joliette. Et j’ai envie de faire plaisir à ma femme en l’accompagnant. Voilà qui devrait donc me faire louper au moins la première mi-temps, et m’empêcher de livrer un billet d’après-match à chaud comme j’aime le faire.

Je vous souhaite un bon week-end ainsi qu’un bon match. On se retrouve bientôt. Bien sûr, je me saisirai d’un replay dimanche pour ne rien rater de ce qui j’espère, sera rien de moins qu’une brillante qualification pour les quarts de finale d’une Coupe qui nous tient à coeur.

Vive le grand Roger Magnusson !

Thierry B. Audibert