Le pompier pyromane c’est Eyraud

Le lien est cassé, quelle est la place du supporter dans ce foot uniquement financier et sans aspérités qui a perdu le peu d’âme qui lui restait avec ses stades vides.

Eyraud est un parfait homme politique tendance Macroniste, mais ce n’est pas un bon président pour l’OM. Comme un ministre de l’intérieur, il profite de la violence pour stigmatiser un mouvement en éludant complètement sa part de responsabilité. Il semble vouloir dire tel George Bush en 2001: « Soit vous êtes avec moi, soit contre moi. » A son mépris et son arrogance s’ajoute l’opportunisme face à une montée de la colère et une cassure présente et visible depuis plusieurs semaines. Cette technique, déjà énormément employée face aux gilets jaunes par exemple, lui permet de se poser en victime et en garant de l’institution. Mais c’est lui qui efface l’identité du club petit à petit, entrepreneur full digital qui pense avoir tout compris alors qu’il n’a que du dédain pour les marseillais et n’en a visiblement rien à carrer du football. Symbole d’un foot financiarisé à outrance où les présidents délégués ne sont que des comptables.

On ne peut que condamner la violence, qui n’arrange rien et abîme l’image du club, mais comment peut-on ne pas chercher à comprendre comment ces supporters en sont arrivés là ? Oui des supporters.

OM Champions project, tisane, PowerPoint, huis clos depuis des mois, consomme, chante et tais-toi.. la colère qui monte et qui n’obtient aucune réponse si ce n’est du mépris, l’humiliation en C1, la gestion financière catastrophique, ce club qui ne ressemble plus à ses supporters et à sa ville. JHE, qui avait disparu médiatiquement depuis plusieurs mois, saute sur l’occasion pour s’offrir une tournée médiatique afin de condamner ses détracteurs tout en mettant sous le tapis toutes les critiques qui le visent. Il parle des anciens qui remettent en cause son projet, de ceux qui soufflent sur les braises, il menace, stigmatise et creuse le fossé… horde sauvage, barbares, OM du chaos, des magouilles et de la chronique judiciaire… Le pompier pyromane c’est lui.