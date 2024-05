Ex OM : Le « porte-bonheur » de Nasser Al-Khelaïfi est un ancien marseillais…

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille). Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille. Réalisateur de l'émission Débat Foot Marseille ("la Voix"). Formé à l'école de journalisme de Marseille.

Ancien président de l’Olympique de Marseille devenu président de la LFP, Vincent Labrune suit les déplacements du PSG en compagnie de Nasser Al-Khelaïfi. Il est considéré comme le porte bonheur du club parisien.

Dès ce mardi soir, le PSG saura s’il est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions. Ils évolueront face au Borussia Dortmund au Parc des Princes et tenteront de retourner la situation après avoir perdu sur le score de 1-0 à l’extérieur. Pour ce match, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi sera évidemment accompagné de Vincent Labrune, le président de la LFP.

Ce dernier est devenu « le porte-bonheur » des Parisiens, pouvait-on lire dans L’Equipe ce mardi à quelques heures de la rencontre… « Le président du PSG considère celui de la LFP Vincent Labrune comme le porte-bonheur de son équipe en Coupe d’Europe. Ils ont tissé des liens étroits et échangent beaucoup sur des sujets clés », explique le quotidien sportif. Etonnant quand on sait qu’il était il y a encore quelques années, président de l’OM.

Lu dans @lequipe : « Le président du PSG considère celui de la LFP Vincent Labrune comme le porte-bonheur de son équipe en Coupe d’Europe. Ils ont tissé des liens étroits et échangent beaucoup sur des sujets clés » — OManiaque (@OManiaque) May 7, 2024

Nous représentons le PSG, Paris, mais aussi la France

« On a construit quelque chose aussi pour le futur. J’en suis très fier, se félicite Al-Khelaïfi. Quel que soit le résultat. Il faut aussi souligner tout ce qu’a fait l’équipe pour en arriver là. C’est aussi grâce à ça que les supporters sont heureux aujourd’hui. Chacun de son côté a fait un très bon travail. Demain (mardi), nous représentons le PSG, Paris, mais aussi la France, et tous nos supporters partout dans le monde. C’est peut-être le match le plus important depuis que je suis là car c’est la première demi-finale qu’on dispute devant nos supporters. »