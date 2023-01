Le prix demandé pour Balerdi, une pépite espagnole visée et nouvelle option pour Lirola… Les 3 infos mercato OM de ce mardi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos du jour ! Au programme ce mardi :

L’OM veut 25M€ pour Leonardo Balerdi?

L’Olympique de Marseille aurait finalement fixé le prix de Leonardo Balerdi. Dernièrement, l’Ajax Amsterdam aurait tenté de le récupérer pour le mercato d’hiver.

Ça s’active du côté des départs à l’Olympique de Marseille ! Mattéo Guendouzi serait sur les tablettes d’Aston Villa et l’OM ne serait pas fermé à l’idée de se séparer de son milieu de terrain.

Ces dernières semaines, l’actualité tourne également autour d’un départ de Leonardo Balerdi. Le défenseur argentin serait l’une des priorités de l’Ajax Amsterdam à ce poste

D’après les informations du Telegraaf, l’Olympique de Marseille ne fermerait pas la porte à un départ de l’ancien joueur du Borussia Dortmund. Balerdi serait évalué à 25M€ par la direction selon le média néerlandais.

Cependant, l’Ajax Amsterdam n’aurait pas l’intention de dépenser autant afin de s’attacher les services du défenseur central. A voir si l’OM peut baisser son prix et surtout si la proposition du leader de l’Eredivisie réussit à convaincre Leonardo Balerdi.

Sûr de rester ? Oui !

Comme l’avaient indiqué nos confrères de la Provence jsute avant le match face à Troyes, Léonardo Balerdi ne veut pas quitter l’OM cet hiver. Le défenseur argentin a décidé de rester et l’a clairement dit en zone mixte après la victoire 0-2 hier soir.

« Oui, je veux rester ici (à l’OM). J’ai parlé déjà avec mon agent, et je veux rester ici. C’est sûr ? Oui ». Léo Balerdi – source : Zone Mixte / RMC (11/01/2022)

Moleiro est très courtisé !

L’OM cherche un second milieu offensif et pourrait cette fois miser sur la jeunesse. En effet, Pablo Longoria serait intéressé par un talent espagnol de 19 ans courtisé par les plus grands clubs.

Cette fois, Pablo Longoria pourrait faire son marché en Espagne. En effet, selon le journaliste Alex Luna (Mundo Deportivo et la chaîne de télévision DAZN), l’OM aurait jeté son dévolu sur Alberto Moleiro. Ce jeune talent qui évolue à Las Palmas en seconde division espagnole est comparé à Pedri. Le jeune joueur de 19 ans, plus offensif que la pépite du FC Barcelone, a de nombreux prétendants, en effet, le FC Barcelone, grand favori dans ce dossier, mais aussi le Real Madrid, Aston Villa ou encore Liverpool sont sur le coup. Las Palmas pourrait négocier un montant inférieur à sa clause libératoire qui est de 30 millions d’euros…

Un milieu offensif au profil Harit mais pas de piston

« On ne veut pas recruter de joueurs sur les côtés. On veut un profil similaire à celui d’Amine Harit qui est blessé depuis le match face à Monaco. La stratégie en ce moment c’est de terminer la saison avec 20 joueurs. Aux postes de piston on ne recrutera pas. C’est la position finale du club. Il y aura de la rotation avec Nuno, Clauss, Kaboré et Kolasinac » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (12/01/2023)

Sporting vs Monza pour Lirola ?

Six mois après son départ de l’OM dans le cadre d’un prêt en Liga, Pol Lirola pourrait déjà quitter Elche et être prêté dans un autre championnat !

Pol Lirola n’a participé qu’à 8 matches de Liga cette saison avec Elche. Un temps de jeu limité qui a semble-t-il donné des idées à un club italien. Selon le journaliste spécialiste du mercato Gianluca Di Marzio, Elche aurait déjà donné son feu vert pour le retour du joueur à Marseille. L’OM devrait ensuite le prêter de nouveau et plusieurs clubs sont sur le coup !

Selon le journaliste Nicolo Schira, Lirola serait la cible du Sporting Lisbonne. L’ancien adversaire de l’OM veut renforcer son côté droit avec le départ probable de Pedro Porro en direction de Tottenham en ce mois de janvier 2023. Cependant, les Portugais vont devoir faire avec la concurrence de la direction du club italien de Monza pour attirer Pol Lirola durant les prochaines semaines. Le club italien aurait déjà formulé une offre, mais l’OM semble temporiser pour faire monter les enchères.

Jeudi dernier, la Provence confirmait ce changement à venir mais vers Monza: « il s’apprête à retourner en Italie, où, après avoir porté les couleurs de la Juventus, de Sassuolo et de la Fiorentina, il sera cette fois prêté à Monza (15e de Serie A), avec option d’achat. Une opération que les dirigeants olympiens voient d’un œil positif : pour eux, l’Ibère aura davantage d’exposition au sein du Calcio, dans une équipe encore loin d’être déjà condamnée à la relégation. Ce qui n’était pas le cas d’Elche. »

Extrait de l’émission « Débat Foot Marseille » où Jean-Charles De Bono avait été interrogé sur l’avenir de Lirola avant son départ en juillet dernier.

C’est le moment où jamais de se relancer – JCDB

« Je pense que c’est une très bonne nouvelle pour lui parce que ce qu’on a connu de lui ces derniers mois quand il est arrivé sur son premier prêt à l’OM en janvier, c’est là où il a été très bon dans ce rôle là. Donc c’est le moment où jamais de se relancer surtout d’avoir l’opportunité de montrer au nouvel entraîneur qu’il est capable de jouer dans ce rôle là parce que d’après ce que l’on comprend c’est vraiment le système de jeu qui est recherché. Lui, c’est son poste je dirais préféré pour jouer sur un terrain. Donc oui, j’ai presque envie de dire, ça tombe idéalement pour ce joueur là, l’arrivée de Tudor. »Jean-Charles De Bono Source : Football Club de Marseille (11/07/2022)