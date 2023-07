Le prix pour Ndiaye dévoilé, Une nouvelle recrue annoncée par Foot Mercato et une offre refusée pour Ünder… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : Mercato OM : Une première somme évoquée pour l’arrivée de Ndiaye ! Mercato : Foot Mercato annonce une recrue à l’OM et une deuxième bien avancée ! Mercato OM : Longoria refuse une offre reçue pour Under…

Mercato OM : Une première somme évoquée pour l’arrivée de Ndiaye !

L’Olympique de Marseille avance à grand pas dans le dossier Ilimane Ndiaye ! Le joueur est d’accord avec le club d’après Fabrizio Romano mais il reste encore à convaincre Sheffield ! Une première somme est évoquée !

Les prochains jours seront décisifs pour l’avenir d’Ilimane Ndiaye ! Selon les renseignements de Fabrizio Romano, un accord a été trouvé entre le joueur et l’Olympique de Marseille. Foot Mercato appuie également cette information et ajoute qu’il restera encore à convaincre Sheffield United !

10 à 15M€ pour Ndiaye?

Le club anglais n’est pas décidé à laisser filer son milieu offensif aussi facilement ! La possibilité de le faire prolonger existe toujours dans l’esprit des dirigeants bien que le joueur ait fait part de sa décision de rejoindre l’OM. Selon le média Taggat, il faudrait entre 10 et 15millions d’euros pour convaincre Sheffield !

Le média sénégalais rappelle aussi que d’autres clubs se sont positionnés pour récupérer Ilimane Ndiaye. Everton est toujours dans la course malgré un premier refus. L‘AC Milan aurait également tenté sa chance, à un an de la fin de son contrat avec Sheffield.

Il va falloir commencer à s’activer un petit peu — MacHardy

Ce samedi soir dans l’After Foot, Jonatan MacHardy a affiché ses premières inquiétudes sur le départ d’Alexis Sanchez mais aussi sur le mercato qui tarde à débuter avec seul Kondogbia officialisé. Il s’attend, comme les informations de La Provence le disaient, à une grosse semaine en terme de recrues !

« Il y a quelques semaines, je n’étais pas forcément très inquiet. On avait alors le temps de voir et tout dépendait forcément de la prolongation ou pas d’Alexis Sanchez. Malheureusement, en ayant suivi la conférence de presse de présentation de Marcelino, Longoria et Ribalta, il va falloir commencer à envisager la vie sans Alexis, le meilleur joueur de la saison dernière et peut-être des 15 dernières années, regrette le consultant au micro de RMC. Tout change. On est le 8 juillet, et dans un mois pile il y aura le premier tour préliminaire. Et il n’y a toujours pas d’attaquants potables. Donc là, il va falloir commencer à s’activer un petit peu. Je pense que si tu veux bien faire les choses, ça doit se décanter cette semaine. Je pense que Longoria le sait aussi et qu’on va avoir une grosse semaine en terme de recrue. Mais si ça ne commence pas arriver cette semaine, il y aura un début de feu au lac pour le tour préliminaire. »

Mercato : Foot Mercato annonce une recrue à l’OM et une deuxième bien avancée !

Dans son Live Mercato sur YouTube, Foot Mercato a annoncé que l’Olympique de Marseille était bien avancé dans deux dossiers pour des latéraux gauches !

L’Olympique de Marseille doit absolument se renforcer cet été pour livrer un effectif de qualité à Marcelino qui vient d’arriver. Pablo Longoria aurait déjà avancé sur deux dossiers au poste de latéral gauche comme l’annonce Sebastien Denis dans son émission Live Mercato sur Foot Mercato. Le journaliste explique que le président marseillais a bouclé une arrivée et la seconde est très bien avancé !

Le deuxième est bien avancé — S.Denis

« Au niveau des latéraux, ça avance ! Longoria travaille sur plusieurs pistes, il y en a une qui est même bouclée, a annoncé le journaliste sur un live YouTube. On n’a pas le nom encore malheureusement. Le mercato de l’OM pour le moment, tout est bien caché pour l’instant. Il y a eu une piste qui est finalement parti au Benfica… On était sur les hauteurs de 15M d’euros mais je ne suis pas sûr que Marseille soit prêt à mettre autant d’argent sur un latéral gauche. Aujourd’hui, il a trouvé un joueur à gauche. Le deuxième est bien avancé. On essaie de creuser, savoir les noms, mais c’est difficile pour le moment. D’ici la fin de la semaine, il devrait y avoir de vrais mouvements. On arrive au 12 juillet, les matchs vont s’enchaîner et tu ne peux pas tourner avec une équipe aussi bancale et un changement de système de jeu par rapport à l’an dernier. Il faut encore un peu de patience pour les supporters marseillais ! »

Pour améliorer l’effectif il faut des grands grands joueurs

Dans un entretien sur la chaîne YouTube du média web Les Réservistes, le directeur sportif veut attirer des grands joueurs à l’OM. Une tache qui ne sera pas simple en vue de la forte concurrence de la Premier League et de la Saudi Pro League. D’autant que l’OM n’est pas sûr de jouer la Ligue des Champions cette saison. L’extrait de Ribalta est à retrouver ci-dessous.

« On cherche toujours à améliorer l’effectif, explique Javier Ribalta sur la chaîne YouTube Les Réservistes, le 7 juillet. Et pour améliorer l’effectif il faut recruter des grands grands joueurs. Après qu’on y arrive ou pas c‘est différent, parce qu’aujourd’hui c‘est vrai que le mercato change un peu. Il y a l’Arabie Saoudite, l’Angleterre et ces pays ont beaucoup d’argent. Ce n’était déjà pas facile dans le passé et maintenant c‘est un peu plus difficile. Mais on doit être attentif sur le mercato et aux opportunités. Après je pense que l’on peut trouver quelques grands joueurs. On est en discussion avec des joueurs, qui je pense, ont le haut niveau. »

Mercato OM : Longoria refuse une offre reçue pour Under ?

D’après la presse turque le Fenerbahce aurait transmis une offre de 4 millions d’euros pour Cengiz Under à l’Olympique de Marseille.

Ces derniers jours une rumeur s’est propagée sur une offre que l’Olympique de Marseille aurait reçue pour son ailier Cengiz Ünder. Le média turc As Marca relatait que le Fenerbahce aurait offert 4 millions d’euros au club phocéen pour son joueur de 25 ans.

Hier c’est Fotomac, journal sportif turc, qui faisait état d’une offre du Fener pour Ünder.

Fenerbahçe a offert 4 M€ pour Cengiz Ünder (25 ans). Son contrat avec l’OM se termine en juin 2025 et il est évalué par le CIES à 25 M€ ! #TeamOM | #MercatOM https://t.co/WyJ3o8MstP pic.twitter.com/nsFtrQpgzu — Fabien (@Beye13) July 11, 2023

Une offre pas à la hauteur pour Under

D’après eux l’OM aurait trouvé l’offre insuffisante. Le Fenerbahce préparerait une seconde proposition, fort du beau chèque encaissé avec la vente d’Arda Güler pour environ 20 millions d’euros au Real Madrid.

Si cette offre est bien arrivée sur la table des dirigeants marseillais, elle parait effectivement dérisoire au vu des qualités de Cengiz Ünder et de son importance dans l’effectif olympien (37 matches de L1 en 22-23). Aussi, l’international turc (49 sélections, 16 buts) a encore 2 ans de contrat et est évalué à 20M€ par Transfermarket.